بنا بر اعلام سازمان جهاد کشاورزی گیلان، میزان تولید شلتوک در شالیزار‌های این استان نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: میزان تولید شلتوک برنج در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در این استان بالغ بر ۱.۱۲ میلیون تن بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش داشته است.

او با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت شالیزار‌های گیلان به ارقام بومی شامل هاشمی، علی کاظمی، جمشیدجو و دمسیاه اختصاص دارد، افزود: ۱۵ هزار هکتار نیز به ارقام اصلاح شده مانند خزر، شیرودی، فجر و آنام تعلق دارد تا علاوه بر افزایش عملکرد، مقاومت محصول در برابر آفات و بیماری‌ها تقویت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین به اهمیت مکانیزاسیون اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ۸۶ درصد از سطح کشت برنج به صورت مکانیزه انجام می‌شود و ۹۲ درصد برداشت با استفاده از ۴ هزار و ۹۲۵ دستگاه کمباین ویژه برنج صورت گرفته است.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

برچسب ها: تولید برنج ، شالیزارهای گیلان
