رئیس اداره منابع آب استهبان بر تداوم و تشدید برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز و بهره‌برداری از این چاه‌ها در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ندا اشجار گفت: در نیمه اول امسال، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، طرح شناسایی و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، با هدف صیانت از منابع ارزشمند آب، تداوم داشت.

اشجار با قدردانی از آنچه همکاری مطلوب دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در راستای اجرای برنامه‌های حفاظت و صیانت از منابع آب در استهبان، گفت: طی ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان شناسایی و با اخذ احکام قضایی، پُر و مسلوب‌المنفعه شد.

رئیس اداره منابع آب استهبان خاطرنشان کرد: در نیمه اول امسال و با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و ممانعت از هدر رفت منابع آب، ۲۵ دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌های مُجاز دارای پروانه بهره‌برداری، در این شهرستان نصب شد.

اشجار، از تشدید مواجهه قانونی با چاه‌های غیرمُجاز و همچنین بهره بردارانی که به شکل غیرقانونی از منابع سطحی آب برداشت کنند، خبر داد و تاکید کرد: با توجه به سیاست‌های کلان وزارت نیرو، اقدامات پیشگیرانه فرهنگی با هدف ارتقاء سوادآبی، در دستور کار قرار دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس

برچسب ها: چاه های غیرمجاز ، استهبان
