نقش رانندگان در ۸ سال جنگ تحمیلی + فیلم

رانندگان در دفاع مقدس ۸ ساله نقش موثری در پیروزی ایران در جنگی که به کشور تحمیل شده بود؛ داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رانندگان در دفاع مقدس ۸ ساله نقش موثری در پیروزی ایران در جنگ تحمیلی داشتند، مخصوصا رانندگان کامیون که با دستور امام راحل عازم جبهه‌ها شدند.

 

