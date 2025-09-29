باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: سامانه بازارگاه که اخیرا احیا کردند، سامانه مازاد است. همان طور که وزارت جهاد الزام کرده که واردکننده کالا را باید در بازارگاه بارگزاری و فعال اقتصادی از بازارگاه خریداری کند، متاسفانه عکس آن عمل می شود.

به گفته وی، واردکننده که کالا را می آورد، خرید آن را از بازارگاه خود برای مشتری انجام می دهد که این موضوع رانت قبل را به همراه دارد، پیشنهاد ما این بود که واردکننده اجازه عرضه نداشته باشد و خروج کالا از گمرک در اختیار متولیان صنف قرار بگیرد.

کنگری ادامه داد: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات برنج، نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش سوداگری می شود. گفتنی است عدم واردات برنج پاکستانی و عدم همخوانی عرضه و تقاضا منجر به نوسان قیمت شده است، درحالیکه حذف انحصار آرامش بازار را به همراه دارد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت مصوب هرکیلو برنج هندی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر برنج هندی با نرخ ۵۵ هزارتومان عرضه می شود، اما در خصوص برنج پاکستانی کمبود عرضه داریم که در نهایت محدودیت واردات منجر به چالش بازار شده است. گفتنی است قیمت برنج پاکستانی در روزهای اخیر ۹۵ هزارتومان بود، اما مجدد نوساناتی داشته است.

وی قیمت هرکیلو برنج ایرانی را ۱۹۰ تا ۳۲۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: واردات گسترده برنج پاکستانی منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی می شود، امسال بدلیل کمبود برنج ایرانی، واردات برنج در فصل برداشت آزاد کردند به طوریکه با رفع ممنوعیت قیمت هرکیلو برنج هندی از ۸۶ هزارتومان به ۵۵ هزارتومان کاهش یافت.