سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس گفت: جزایر سه گانه، بخش لاینفک از سرزمین ایران بوده و خواهند بود و تکرار ادعا‌های بی‌اساس در بیانیه‌های سیاسی هیچ تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود دانستن ادعا‌های بی‌اساس مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس، بر حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرو سرزمینی کشورمان تاکید و تصریح کرد این جزایر بخش لاینفک از سرزمین ایران بوده و خواهند بود و تکرار ادعا‌های بی‌اساس در بیانیه‌های سیاسی هیچ تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد گزاره‌های مداخله‌جویانه مندرج در بیانیه فوق، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حقوق حاکمیتی خود هر اقدام لازمی را که برای تامین ایمنی و امنیت در این جزایر ایرانی و صیانت از منافع کشور در محدوده آنها ضرورت داشته باشد، انجام خواهد داد.

بقائی افزود: انتظار می‌رود شورای همکاری خلیج فارس به جای تکرار ادعا‌های بی‌اساس و فراهم‌کردن مداخله مخرب طرف‌هایی که سیاست‌ها و حضورشان موجب بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس بوده است، تلاش‌های منطقه‌ای را برای توسعه همکاری به منظور تقویت تفاهم و اعتماد متقابل بین کشور‌های منطقه تقویت کرده و اجازه ندهند بازیگرانی همچون انگلیس که سیاست‌های منطقه‌ای آنها ذاتا ثبات‌زدا است در امور منطقه مداخله کنند.

