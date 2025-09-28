باشگاه خبرنگاران جوان- مقامهای امنیتی ترکیه از بازداشت دستکم هشت شهروند افغانستانی که قصد خروج غیرقانونی از خاک این کشور را داشتند، خبر دادند. این عملیات روز شنبه، پنجم مهر، به صورت جداگانه در شهرهای مرزی ادرنه و آرتوین انجام شد.
این افراد توسط نیروهای پلیس ترکیه بازداشت و به مراکز ویژه اخراج اتباع خارجی منتقل شدند. منابع رسمی تأکید کردهاند که این پناهجویان بدون مجوز قانونی وارد ترکیه شده بودند و پس از طی مراحل اداری، به کشورشان بازگردانده خواهند شد.
ترکیه در ماههای اخیر روند شناسایی و اخراج مهاجران غیرقانونی، بهویژه اتباع افغانستان، را شدت بخشیده است. بر اساس گزارشهای رسانهای، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون صدها مهاجر افغانستانی در نقاط مختلف ترکیه بازداشت و به افغانستان بازگردانده شدهاند. با این حال، آمار دقیقی از شمار بازداشتشدگان تاکنون منتشر نشده است.