مقامات امنیتی ترکیه از بازداشت دستکم هشت شهروند افغانستانی که قصد خروج غیرقانونی از این کشور را داشتند، در عملیات‌های جداگانه در شهرهای مرزی ادرنه و آرتوین خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مقام‌های امنیتی ترکیه از بازداشت دست‌کم هشت شهروند افغانستانی که قصد خروج غیرقانونی از خاک این کشور را داشتند، خبر دادند. این عملیات روز شنبه، پنجم مهر، به صورت جداگانه در شهرهای مرزی ادرنه و آرتوین انجام شد.

این افراد توسط نیروهای پلیس ترکیه بازداشت و به مراکز ویژه اخراج اتباع خارجی منتقل شدند. منابع رسمی تأکید کرده‌اند که این پناهجویان بدون مجوز قانونی وارد ترکیه شده بودند و پس از طی مراحل اداری، به کشورشان بازگردانده خواهند شد.

ترکیه در ماه‌های اخیر روند شناسایی و اخراج مهاجران غیرقانونی، به‌ویژه اتباع افغانستان، را شدت بخشیده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون صدها مهاجر افغانستانی در نقاط مختلف ترکیه بازداشت و به افغانستان بازگردانده شده‌اند. با این حال، آمار دقیقی از شمار بازداشت‌شدگان تاکنون منتشر نشده است.

برچسب ها: اخراج پناهجویان افغانستانی ، ترکیه ، بازداشت مهاجرین افغانستانی
خبرهای مرتبط
بازداشت بیش از ۱۵۰ پناهجوی افغانستانی در ترکیه
دیده بان حقوق بشر از بدرفتاری ترکیه با مهاجران افغانستانی انتقاد کرد
بازداشت ۴۳ پناهجوی افغانستانی در ترکیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ دیپلماسی در شورای امنیت سازمان ملل
زلنسکی: پوتین در حال آماده شدن برای حمله به یک کشور اروپایی دیگر است
بیش از ۳۰ کشته در حادثه ازدحام جمعیت در هند
سید مقاومت: مشعلی که هرگز خاموش نمی‌شود
صحنه‌ای از فروپاشی: سخنرانی جنایتکار جنگی برای صندلی‌های خالی
سئول: توافق تجاری با ترامپ در سطح فعلی عملی نیست
روبیو: آمریکا همچنان انتظار دارد که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود
تازه‌کار‌هایی که سیاست خارجی لندن را به بن‌بست می‌برند
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران؛ اروپا مکانیسم ماشه را فعال کرد
روسیه: تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های ایران نوعی «فریبکاری» است
آخرین اخبار
طالبان حضور گروه‌های مسلح در افغانستان را رد کرد
روسیه: تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های ایران نوعی «فریبکاری» است
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران؛ اروپا مکانیسم ماشه را فعال کرد
روبیو: آمریکا همچنان انتظار دارد که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود
تازه‌کار‌هایی که سیاست خارجی لندن را به بن‌بست می‌برند
مرگ دیپلماسی در شورای امنیت سازمان ملل
سئول: توافق تجاری با ترامپ در سطح فعلی عملی نیست
سید مقاومت: مشعلی که هرگز خاموش نمی‌شود
صحنه‌ای از فروپاشی: سخنرانی جنایتکار جنگی برای صندلی‌های خالی
زلنسکی: پوتین در حال آماده شدن برای حمله به یک کشور اروپایی دیگر است
بیش از ۳۰ کشته در حادثه ازدحام جمعیت در هند
روسیه: بازگشت تحریم‌ها علیه ایران غیرقانونی است
حماس: طرح آتش‌بس ترامپ درباره غزه را دریافت نکرده‌ایم
ترور نصرالله، پایان داستان نیست/ روی شکست مقاومت شرط نبندید
شیخ نعیم قاسم: اجازه خلع سلاح حزب‌الله را نمی‌دهیم
تجمع هزاران هوادار حزب‌الله در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
 زلنسکی برای نخستین بار دریافت سامانه‌های پاتریوت از تل‌آویو را تأیید کرد
مجاهدت سید حسن نصرالله در عصر بی‌مرجعی و نزاع گفتمانی
اردوغان: نتانیاهو برای صندلی‌های خالی صحبت می‌کرد
درخواست پاکستان از طالبان؛ اقدام مؤثر علیه تروریسم و رعایت حقوق زنان
افشای مذاکرات پنهان آلمان با طالبان برای اخراج پناهجویان
افزایش انتقالات از طریق خط آهن افغانستان در شش ماه نخست امسال
خراسان جنوبی پل ارتباطی ایران و افغانستان در حوزه فناوری
افزایش چشمگیر حجم تجارت با افغانستان در پی سفر وزیر صمت به کابل/ پیش‌بینی رشد مبادلات تا ۱۰ میلیارد دلار
تغییر فرآیند ارائه خدمات به اتباع خارجی/ مهاجران تنها با گذرنامه می‌توانند به پلیس مراجعه کنند
شهادت ۵۸ فلسطینی در غزه از صبح امروز
آلمان در پی اعطای مجوز به ارتش برای سرنگونی پهپاد‌های ناشناس
امت اسلامی؛ راهکار برون‌رفت از بن‌بست مدیریت مهاجران افغانستانی + تصاویر
امارات در مورد الحاق کرانه باختری به اسرائیل هشدار داده است
تسلط روسیه بر ۳ روستا در شرق اوکراین