مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از اعمال محدودیت تردد در تونل قدیم حیران در جاده اردبیل ـ آستارا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تونل قدیم حیران واقع در محور مواصلاتی اردبیل ـ آستارا تا ساعت ۱۷ سه‌شنبه هشتم مهرماه به دلیل اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و سرویس سیستم روشنایی، محدودیت ترافیکی خواهد داشت و تردد وسایل نقلیه از طریق راه انحرافی احداث‌شده انجام می‌شود.

اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با قدردانی از شکیبایی و همکاری رانندگان و کاربران جاده‌ای، از آنها خواست با رعایت نکات ایمنی، برنامه‌ریزی سفر و توجه به هشدار‌های راهداران از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری کنند.

 تونل حیران حدفاصل گیلان و اردبیل مسیر ارتباطی این استان‌ها است و تونل دوم نیز با هدف تسهیل تردد و کاهش ترافیک به موازات تونل اول احداث شده تا از بار ترافیک در جاده اردبیل - آستارا کاسته شود.

طرح تونل شمالی حیران از ۳۰ کیلومتری خروجی شهر اردبیل و ۱۲ کیلومتری شهر نمین به سمت آستارا اجرا شده است و کاهش زمان سفر در ایام تعطیلات، کاهش مصرف سوخت و سوانح جاده‌ای از مزایای آن است.

