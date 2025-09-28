باشگاه خبرنگاران جوان- امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، با هیأتی از حزب جماعت اسلامی پاکستان دیدار و بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه تأکید کرد. وی در این نشست سفرهای متقابل هیأت‌ها در سطوح مختلف بین کابل و اسلام‌آباد را مهم توصیف نمود و توسعه روابط مثبت میان دو کشور را به سود هر دو ملت دانست.

متقی همچنین از خدمات اجتماعی حزب جماعت اسلامی پاکستان، به ویژه میزبانی دهه‌ها از مهاجران افغان، قدردانی کرد و نقش احزاب دینی در پاکستان را قابل توجه خواند. در مقابل، هیأت پاکستانی بر تقریب هرچه بیشتر مردم دو کشور تأکید نمود و پیشرفت‌های افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور را ستود. اعضای این هیأت بهبود مناسبات دو جانبه را عاملی برای ارتقای زندگی مردم خواندند و اظهار امیدواری کردند که موانع موجود برطرف گردد.

این دیدار در چارچوب تلاش‌ها برای کاهش تنش و بهبود روابط دوجانبه صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، این دیدارها در پی تیرگی روابط دو کشور بر سر ادعاهای پاکستان مبنی بر وجود پناهگاه‌های امن برای گروه‌های مخالف در خاک افغانستان انجام شده است.

پیش از این نیز در ژانویه ۲۰۲۴، فضل الرحمن، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام (JUI-F)، با امیرخان متقی و دیگر مقامات بلندپایه طالبان دیدار کرده بود. در فوریه ۲۰۲۴ نیز حامد الحق، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام (JUI-S) و معاون دارالعلوم حقانیه، با عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست وزیر طالبان ملاقات کرده بود.