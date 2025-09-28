باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از آموزش و پرورش، محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: مدرسه مجازی در کشور برای دانش‌آموزان عادی طراحی نشده است، دانش‌آموزان باید در مدرسه حضوری شرکت کنند، در محیط دوستان خود را ببینند، ارتباطات اجتماعی‌شان را برقرار کنند و از حضور معلمان بهره‌مند شوند؛ بنابراین مدرسه فیزیکی تحت‌الشعاع مدرسه‌های مجازی قرار نمی‌گیرد.

وی مدارس مجازی را فرصت یادگیری برای دانش‌آموزان محروم از تحصیل و دانش‌آموزان با شرایط خاص دانست و گفت: با این حال، مدرسه مجازی فرصتی ارزشمند برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند؛ از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور، اتباع خارجی مایل به تحصیل در نظام آموزشی ایران، دانش‌آموزانی که به دلایل مختلف در داخل کشور به مدرسه دسترسی ندارند، افراد دارای بیماری خاص یا محرومان از تحصیل، این بستر مجازی به آنها امکان می‌دهد در فضایی مبتنی بر فناوری‌های نوین با نظام آموزشی کشور مرتبط شوند و آموزش خود را ادامه دهند.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش با اشاره به منعطف بودن شیوه آموزش در این مدرسه تصریح کرد: روش‌های آموزشی در مدرسه مجازی منعطف است و متناسب با شرایط دانش‌آموزان طراحی می‌شود؛ هرچه امکانات بیشتری برای آنان فراهم شود، می‌توان از شیوه‌های موثرتری برای ارتباط و یادگیری استفاده کرد.

امانی ادامه داد: پیش از این نیز بیش از ۲۰ سال مدارس آموزش از راه دور در کشور فعالیت داشتند، اکنون با تصویب اساسنامه جدید، تمامی این مدارس که در حال حاضر حدود ۴ هزار دانش‌آموز دارند، در قالب مدرسه مجازی جدید ساماندهی خواهند شد.