باشگاه خبرنگاران جوان - محسن معزی‌فر دبیر فدراسیون بسکتبال در مورد شرایط این روز‌های بسکتبال اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی که به زودی باید شاهد آن باشیم آغاز رقابت‌های لیگ برتر است که سازمان لیگ در این خصوص اقدامات لازم را صورت داده و تمهیدات لازم هم تدارک دیده شده است. در لیگ امسال حضور دوباره استقلال را داریم که اتفاق خوبی است و امیدواریم در سالیان آینده سایر تیم‌های مطرح و نامدار هم وارد این چرخه شوند چراکه ظرفیت خوبی در بسکتبال وجود دارد و باید از این فضا استفاده کرد.

وی ادامه داد: بدون شک حضور تیم‌های قدرتمند و دارای مزیت حامیان مالی و هوادار، برای هر رشته‌ای نعمت است و تیم‌هایی مانند استقلال و پرسپولیس این ظرفیت را دارند. در کاپ‌آسیا هم دیدیم که بسکتبال ایران در میان مدعیان آسیا و اقیانوسیه به مقام سومی دست یافت که این نشان دهند حال و روز خوب این رشته است. بسکتبال ایران توانمندی‌های خوبی دارد و جوانان مستعد و باانگیره‌ای داریم که می‌توانند برای کشورمان کسب افتخار کرده و موجبات غرور ملی را فراهم آورند.

معزی‌فر ادامه داد: امسال یک اتفاق خوب دیگر هم رقم خورد و آن به گستردگی بسکتبال در لیگ برتر باز می‌گردد، در این فصل تیم‌هایی از کردستان و فارس را هم خواهیم داشت که نشان می‌دهد بسکتبال در سطح کشور فعال بوده و حضور این تیم‌ها در لیگ برتر را به فال نیک می‌گیریم. البته در کنار همه این اتفاقات مسابقات آل‌استار و برنامه‌های دیگر را هم خواهیم داشت تا بسکتبال با رونق بیشتری در سطح جامعه دنبال شود.

دبیر فدراسیون بسکتبال همچنین در خصوص موارد مطرح شده در مورد بیماری سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال کشورمان، گفت: سوتیریس مانولوپولوس مشکلی ندارد، اما مادر او دچار بیماری است و وقتی هم در جده بودیم، مشکلی ایجاد شد که مدیریت کردیم تا رفع شود. او الان در یونان است و روند درمانی مادر خود را پیگیری می‌کند و امیدواریم مساله هر چه زودتر حل شود.

معزی‌فر تصریح کرد: طبق برنامه نیمه دوم مهرماه مانولوپولوس وارد ایران خواهد شد تا شرایط آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در پنجره انتخابی جام‌جهانی را بررسی کند. از ۱۵ آبان تیم ملی در اردو خواهد بود تا برای پنجره جام‌جهانی خود را آماده کند و این مسابقات هم از آذرماه آغاز می‌شود که امیدواریم تیم ملی در این رویداد هم موفق عمل کند.

گفتنی است برنامه تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ قطر به این شرح است:

پنجره اول:

پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴: ایران - عراق (میزبان: ایران)

یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴: عراق - ایران (میزبان: عراق)

پنجره دوم:

جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴: ایران - اردن (میزبان: ایران)

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴: ایران - سوریه (میزبان ایران)

پنجره سوم:

پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵: اردن - ایران (میزبان: اردن)

یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵: سوریه - ایران (میزبان: سوریه)