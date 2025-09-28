باشگاه خبرنگاران جوان- مجیدرضا پناه، سرپرست جدید نمایندگی سیاسی جمهوری ایران در جلالآباد، با محمدنعیم اخوند استاندار ننگرهار دیدار کرد.
در این نشست، پناه با ابراز پیام تسلیت مجدد نسبت به وقوع زلزله در منطقه شرقی افغانستان اظهار داشت: "در روزهای نخستین وقوع این حادثه، جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در کنار مردم افغانستان قرار گرفت و محموله کمکهای اهدایی خود را تقدیم مردم آسیبدیده کرد." وی تأکید کرد: "ملت دو کشور در غم و شادی همدیگر شریک هستند."
سرپرست نمایندگی ایران با ابراز خرسندی از برقراری امنیت نسبی در افغانستان گفت: "از این فرصت باید برای توسعه و رونق اقتصادی که رفاه مردم را به دنبال دارد استفاده کرد. جمهوری اسلامی ایران بر توسعه همکاریهای اقتصادی آمادگی دارد و از هیچگونه تلاشی دریغ نخواهد کرد."
محمد نعیم آخوند، استاندار ننگرهار نیز در این نشست با خوشآمدگویی به سرپرست جدید نمایندگی ایران گفت: "بعد از زمینلرزه در ننگرهار و کنر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین کشور همسایه با ارسال کمکهای اولیه در کنار خانوادههای آسیبدیده این زمینلرزه قرار گرفت."
وی اعلام کرد: "آماده کار مشترک در بخشهای مختلف به ویژه توسعه و پیشرفت اقتصادی با جمهوری اسلامی در حوزه شرقی میباشد."
استاندار ننگرهار همچنین از فراهمنمودن محیط بهتر کاری برای کارمندان نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلالآباد و رسیدگی به موقع به مشکلات و خواستههای آنان اطمینان داد.