باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - البرزی گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، حامیان عزیز با مشارکت چشمگیر خود جلوهای از مهر و همدلی را به نمایش گذاشتند و مبلغ ۴۶ میلیارد ریال برای تهیه لوازمالتحریر و مایحتاج تحصیلی به حساب فرزندان معنوی واریز کردند.
وی افزود: یکی از حامیان خارج از کشور نیز با اقدامی سخاوتمندانه، مبلغ یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان را به صورت مستقیم از طریق سامانه اکرام ایتام برای حمایت از ۳۵۴ نفر از فرزندان ایتام، محسنین و خانوادههای نیازمند واریز کرده است.
این اقدام ارزشمند، جلوهای روشن از همبستگی و همراهی جامعه خیران با فرزندان نیازمند است و نشان میدهد که نیکوکاری و همیاری، مرز نمیشناسد.
مدیرکل کمیته امداد البرز در پایان با تأکید بر نقش سازنده خیران در ارتقای سطح زندگی نیازمندان خاطرنشان کرد: «نیکوکاران ارجمند میتوانند برای تداوم این مسیر نورانی، از طریق روشهای زیر اقدام به حمایت از ایتام و محسنین کنند:
• ارسال عدد ۲۶ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳
• مراجعه به لینک : https://digiform.ir/ekramalborz
• مراجعه به سایت: ekram.emdad.ir