معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بالا بودن آمار حیوان گزیدگی در این استان نسبت به سایر استان‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سعید صادقیه اهری امروز در نشستی به مناسبت روز جهانی هاری گفت: اردبیل جزو نقاط با میزان بالای بروز حیوان گزیدگی در سطح کشور است و در سال ۱۴۰۳ بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد حیوان گزیدگی در این استان اتفاق افتاد.

او با اشاره به شعار روز جهانی هاری امسال با عنوان «وقتشه تو، من، همه ما، جامعه بدون هاری» بیان کرد: البته از ابتدای سال جاری تاکنون هفت مورد هاری انسانی منجر به فوت در سطح کشور شناسایی و گزارش شده که این عدد در استان اردبیل صفر است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل افزود: بیماری هاری ۱۰۰ درصد کشنده است و در صورت هر گونه تماس با ترشح بزاقی، خراش و زخم ناشی از پستانداران اهلی و وحشی مشکوک (مانند سگ، گربه، روباه، گرگ، گاو و گوسفند) فرد حیوان گزیده باید به سرعت به یکی از مراکز ۱۷گانه مراقبت حیوان گزیدگی و پیشگیری از هاری در استان مراجعه کند.

دکتر صادقیه اهری با اشاره به شست و شو، واکسیناسیون ضدبیماری هاری و یا تزریق ایمونوگلوبولین (سرم) ضدهاری و ارائه رایگان سایر مراقبت‌های مورد نیاز در مراکز مورد اشاره، عنوان کرد: شست و شوی محل زخم با آب و صابون به مدت ۲۰ دقیقه با آب پرفشار نخستین اقدام پس از حیوان گزیدگی است و در ادامه نیز باید نسبت به ضدعفونی کردن زخم با بتادین و یا الکل طبی اقدام شود.

او همچنین تاکید کرد: پانسمان محل زخم و بخیه جراحت در زخم ناشی از حیوان گزیدگی ممنوع است و این امر تنها باید با نظر پزشک متخصص و در شرایط ضروری صورت بگیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل از مردم خواست با خودداری از نگهداری حیوان‌هایی مانند سگ و گربه در خانه، از دادن غذا به سگ‌های ولگرد در اطراف محل زندگی خود پرهیز کرده و آموزش‌های لازم به فرزندان خود در مورد نحوه پیشگیری از حیوان گزیدگی را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.

منبع:علوم پزشکی

برچسب ها: روز جهانی هاری ، حیوان گزیدگی ، واکسن هاری
