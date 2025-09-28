وزیر خارجه جمهوری سن‌مارینو در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش رسما کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  سن‌مارینو روز شنبه در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به طور رسمی به رسمیت شناخت.

لوکا بکاری، وزیر امور خارجه سن‌مارینو گفت: «در پانزدهم ماه مه، پارلمان ما با حمایت اجماعی، به دولت مأموریت داد که تا پیش از پایان سال جاری، دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. امروز، در برابر این مجمع، اعلام می‌کنیم که آن مأموریت محقق شده است: سن‌مارینو به طور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.»

با پیوستن سن‌مارینو  به فهرست رو به رشد کشور‌هایی که فلسطین را به رسمیت می شناسند، سالن با کف‌زدن‌های حاضران همراه شد.

بکاری به رسمیت شناختن سن‌مارینو از فلسطین را «به عنوان دولتی مستقل و حاکم در مرز‌های امن و مورد تایید بین‌المللی، مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل» تأکید کرد.

او افزود: «دارا بودن یک دولت، حق مردم فلسطین است. این امر نه پاداشی برای حماس است و نه هرگز می‌تواند باشد.»

بکاری گفت این تصمیم، همسو با موضعی است که سن‌مارینو در ماه ژوئیه گذشته در کنفرانس سطح عالی به ریاست عربستان سعودی و فرانسه ارائه کرد.

او از فاجعه انسانی در حال وقوع در نوار غزه و کرانه باختری ابراز تأسف کرد و آن را «غیرقابل تحمل» و «یکی از دردناک‌ترین و طولانی‌ترین تراژدی‌های عصر ما» توصیف نمود.

وی همچنین درخواست کشورش برای آتش‌بس فوری و دائمی در غزه، دسترسی کامل و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و توقف شهرکسازی‌های غیرقانونی اسرائیل در اراضی فلسطینیان در کرانه باختری را تکرار کرد.

او افزود: «هیچ چیزی نمی‌تواند مجازات جمعی مردم فلسطین را از طریق بمباران‌های غیرقابل‌تمایز، قحطی‌سازی و آوارگی توجیه کند. مگر اینکه با وحدت و عزم عمل کنیم، چشم‌انداز زندگی دو ملت در کنار یکدیگر با کرامت و امنیت از دست خواهد رفت.»

منبع: عرب نیوز

برچسب ها: سن مارینو ، به رسمیت شناختن فلسطین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
زدم تو اینترنت
بعد از واتیکان کوچیکترین کشور جهانه و مث یه ایالت ایتالیاست که جداشده
دستاوردهای فلسطینی روز به روز داره بیشتر میشه
کشورهای قوی و قدر
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
همین کشورهای کوچک هستند که دست آویز آمریکا برای قانونی جلوه دادن اقدام ضد بشری خود است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
کشور فلسطین رسمی هست و خواهد بود این رژیم جعلی است که با خیانت انگلیس موقتا بر آن سرزمین مقدس حاکم شده که باید کاسه کوزه خود را جمع کرده و آن سرزمین مقدس را به صاحبان اصلی واگذارد.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
خخخ سن مارینو دیگه کیه؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۱۱:۲۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
سن مارینو کجا هست ؟ چقدر وسعت وجمعیت داره تا بتوانه از غزه حمایت کنه ؟ فکر کنم جزیره ای باشه که با بالا امدن اب اقیانوسها محو بشه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
خدا کند .کمی اخلاق مدار و با وجدان باشی
ظلم و ستم را می بینی و توجیح اش نمیکنی
و نه انکار و نه حاشا
هر چه از دستت بر میاد .انجام میدهی تا متوقف اش کنی
درود بر این کشور
۱
۱
پاسخ دادن
