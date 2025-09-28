باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سن‌مارینو روز شنبه در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به طور رسمی به رسمیت شناخت.

لوکا بکاری، وزیر امور خارجه سن‌مارینو گفت: «در پانزدهم ماه مه، پارلمان ما با حمایت اجماعی، به دولت مأموریت داد که تا پیش از پایان سال جاری، دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. امروز، در برابر این مجمع، اعلام می‌کنیم که آن مأموریت محقق شده است: سن‌مارینو به طور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.»

با پیوستن سن‌مارینو به فهرست رو به رشد کشور‌هایی که فلسطین را به رسمیت می شناسند، سالن با کف‌زدن‌های حاضران همراه شد.

بکاری به رسمیت شناختن سن‌مارینو از فلسطین را «به عنوان دولتی مستقل و حاکم در مرز‌های امن و مورد تایید بین‌المللی، مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل» تأکید کرد.

او افزود: «دارا بودن یک دولت، حق مردم فلسطین است. این امر نه پاداشی برای حماس است و نه هرگز می‌تواند باشد.»

بکاری گفت این تصمیم، همسو با موضعی است که سن‌مارینو در ماه ژوئیه گذشته در کنفرانس سطح عالی به ریاست عربستان سعودی و فرانسه ارائه کرد.

او از فاجعه انسانی در حال وقوع در نوار غزه و کرانه باختری ابراز تأسف کرد و آن را «غیرقابل تحمل» و «یکی از دردناک‌ترین و طولانی‌ترین تراژدی‌های عصر ما» توصیف نمود.

وی همچنین درخواست کشورش برای آتش‌بس فوری و دائمی در غزه، دسترسی کامل و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و توقف شهرکسازی‌های غیرقانونی اسرائیل در اراضی فلسطینیان در کرانه باختری را تکرار کرد.

او افزود: «هیچ چیزی نمی‌تواند مجازات جمعی مردم فلسطین را از طریق بمباران‌های غیرقابل‌تمایز، قحطی‌سازی و آوارگی توجیه کند. مگر اینکه با وحدت و عزم عمل کنیم، چشم‌انداز زندگی دو ملت در کنار یکدیگر با کرامت و امنیت از دست خواهد رفت.»

منبع: عرب نیوز