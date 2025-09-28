۱۹ واحد تولیدی غیرفعال شهرستان روانسر برای بازگشت به چرخه تولید نیازمند حمایت است

باشگاه خبرنگاران جوان - خدیجه جشن‌پرور در جلسه کارگروه اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان به ریاست استاندار کرمانشاه اظهار داشت: روانسر با دارا بودن ظرفیت‌های متنوع در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی از نظر سرمایه‌گذاری اقتصادی بسیار پرظرفیت است و نیازمند توجه ویژه مسوولان استانی برای شکوفایی بیشتر می‌باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه تسهیلات اشتغال تاکنون ۱۳۶ طرح با اشتغال‌زایی بیش از یک‌هزار نفر در شهرستان تصویب شده است، افزود: روانسر با جذب بیش از ۱۰۴ میلیارد تومان تسهیلات، رتبه دوم استان را کسب کرده و می‌تواند با حمایت‌های بیشتر به جایگاه نخست برسد.

فرماندار روانسر با تأکید بر لزوم حمایت استان از واحدهای نیمه‌فعال و تعطیل گفت: اکنون ۱۹ واحد تولیدی غیرفعال در شهرستان وجود دارد که در صورت برنامه‌ریزی صحیح و تأمین منابع مالی می‌توانند دوباره به چرخه تولید بازگردند و بخش مهمی از مشکل بیکاری را برطرف کنند.

جشن‌پرور با اشاره به طرح‌های شاخص شهرستان یادآور شد: واحد باتری‌سازی آقای بهرامی با ظرفیت بالا و نیاز به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار، می‌تواند به‌عنوان نخستین واحد باتری‌سازی غرب کشور نقش مهمی در اشتغال و صادرات ایفا کند.

وی افزود: بخش کشاورزی شهرستان نیز ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد و با حمایت بانک کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط می‌توان صنایع تبدیلی و تکمیلی را توسعه داد.

فرماندار روانسر تأکید کرد: روانسر توانایی جهش اقتصادی دارد، اما تحقق این مهم نیازمند عزم جدی بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و حمایت ویژه استان است.