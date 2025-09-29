باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- این روزها تیتر داغ بسیاری از اخبار در حوزه اقتصادی کشور مربوط به اسنپ بک و یا مکانیسم ماشه است که از بامداد ۶مهرماه تمامی تحریم های بینالمللی علیه ایران مجدد فعال شد.
براساس این گزارش اسنپبک یا مکانیسم ماشه از آنجاست که مانند کشیدن ماشهٔ تفنگ، تنها یک بار تصمیمگیری در شورای امنیت میتواند به بازگشت ناگهانی تحریمها منتهی شود. مطابق این قطعنامه، لازم نیست تمام اعضای شورای امنیت برای بازگشت تحریمها رأی مثبت دهند؛ بلکه صرفاً کافی است یکی از اعضای دائم آن ادعای «عدم پایبندی اساسی» ایران را مطرح کند این مکانیسم فعال میشود که از روز گذشته اجرای آن آغاز شد.
در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا تصمیم گرفتند که «مکانیسم ماشه» را فعال کنند تا بدین ترتیب، تحریمها علیه ایران طی سی روز، دوباره فعال و برقرار شوند.
البته بررسی و واقعیت آن است که مکانیسم ماشه هیچ تحریم جدیدی علیه ایران ندارد و تقریبا تمامی تحریمهای که از گذشته بوده دوباره تکرار شده است.
تحریم ها چیز جدیدی به کشور اضافه نکرده است
با توجه به آنکه بیشترین تحریم ها تحت تاثیر حوزه هوایی و دریایی کشور است فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی روز گذشته اعلام کرد که هرچند دستگاه دیپلماسی کشورمان تلاش زیادی داشت تا حقانیت و مظلومیت ما را در سازمان ملل تکرار کند و جلسات متعددی به همین مناسبت برگزار شد، اما با سابقهای که از همه این کشورها داشتیم، دیدیم که بر تحریمها علیه کشورمان مجددا صحه گذاشتند.
وی گفت: این مساله چیز جدیدی برای کشورمان نداشت و بند و تبصرهای به تحریمهای موجود اضافه نکرد، بلکه همه تحریمهایی که سبب سختی و دشواری زندگی مردم شده بود تکرار شده است.
وی تصریح کرد: سالهاست در ایران با این تحریمها دست و پنجه نرم میکنیم و از نوزادان و کودکان این مرز و بوم گرفته تا مهندسان، نخبگان، ورزشکاران، دانشمندان هسته ای و ... همه به نوعی با این تحریمها مواجهیم و اثری که بر معیشت مردم گذاشته قابل کتمان نیست.
وی ادامهداد: با رای که علیه کشورمان داده شد که البته ذرهای دلیل و برهان هم پشت آن نبود، تلاش حداکثری بر چشم بستن بر حقیقت اتفاق افتاد.
مکانیسم ماشه اثری بر فعالیتهای بندری نداشته است
همچنين سعید رسولی در جمع خبرنگاران درباره اثرات مکانیسم ماشه بر فعالیتهای بندری کشورمان اظهار کرد: واقعیت آن است که سالیان طولانی تحت تحریمهای ظالمانه بودهایم و حتی در حوزه تأمین دارو با محدودیتهای شدیدی مواجه شدیم.
وی ادامه داد: تحریمهایی که خلاف تمام قطعنامهها و پروتکلهای بینالمللی اعمال شد، با این حال خانواده بزرگ بنادر و دریانوردی مصمم است که وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد.
وی با اشاره به فعالیت جاری بنادر کشور افزود: در زمان حاضر تخلیه و بارگیری انواع محمولهها شامل کالاهای اساسی، محمولههای نفتی، کالاهای کانتینری، صادراتی و وارداتی بهطور کامل در حال انجام است، علاوه بر این، توسعه ظرفیت بنادر و جذب سرمایهگذاری با قوت ادامه دارد و امسال که سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده است، در این زمینه نیز اقدامات گستردهای صورت گرفته است.
وی همچنین از حضور هیئتهای خارجی در بنادر ایران خبر داد و گفت: اخیراً میزبان هیئتهای متعددی از کشورهای مختلف برای بررسی فرصتهای سرمایهگذاری بودیم، اواخر هفته گذشته نیز هیئت بلندپایه کشور آذربایجان از بندر شهید رجایی بازدید کرد و مذاکرات برای توسعه همکاریهای لجستیکی بهویژه در کریدور شمال ـ جنوب در حال انجام است.
ایجاد اکوسیستم اقتصادی هوشمند تحریم ها را بی اثر میکند
اما مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی ایران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:تحریمها بهعنوان یک ابزار سیاسی، آثار و هزینههای خاصی را به همراه دارند. این آثار بهگونهای نیستند که بتوان آنها را نادیده گرفت یا تصور کرد که تحریمها هیچگونه تأثیری ندارند.
وی ادامه داد: در واقع، تحریمها بهعنوان مانعهایی در مسیر تجارت و تبادل کالا عمل میکنند و تأثیرات آنها در رفتارها و تصمیمات اقتصادی مشهود است.
او با بیان اینکه با وجود آثار منفی تحریمها، لازم به ذکر است که کشورها میتوانند با آمادگی و استفاده از ابزارهای لازم، به مقابله با این تحریمها بپردازند گفت: در حال حاضر، کشور در وضعیت آمادگی کامل برای مواجهه با تحریمها قرار دارد و باید به دنبال ایجاد اکوسیستم اقتصادی هوشمند باشیم که بتواند مدیریت ریسک را بهبود بخشد و تابآوری اقتصادی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: امروز، با ورود اسنپ بک به حوزه لجستیک، پیامدهایی برای ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی به وجود میآید. هرچند این شرکت ممکن است به نوعی به بهبود وضعیت کمک کند، اما چالشها و محدودیتهای موجود همچنان پابرجا هستند. به عنوان مثال، کشتیهای تحت پرچم ایران با مشکلاتی مانند عدم امکان تأمین سوخت و عدم پذیرش در بنادر مواجه هستند.
خودکفایی در اورهال ناوگان هوایی کشور
در حوزه هوایی هم مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه صنعت هواپیمایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توانسته بر تحریم ها غلبه کند ونه تنها دوام بیاورد بلکه پیشرفت کند و خدمات حمل و نقل هوایی کشور را ارائه دهد گفت: پس از این نیز امیدواریم که همچنان این روند ادامه یابد.
وی ادامه داد: شرکتهای هواپیمایی قبل از برجام دوران تحریمهای سختی را پشت سر گذاشتند و در زمان اجرای برجام نیز تحریمها ادامه داشت با این حال، این شرکتها توانستهاند فعالیتهای خود را ادامه و حتی توسعه دهند و با تدبیر مدیران صنعت و نیروهای متخصص صنعت این روند ادامه خواهد داشت.
او با بیان اینکه شرایط ممکن است سختتر شود و هزینههای شرکتها قطعا با توجه به تحریمها افزایش خواهد یافت افزود: سیاستگذاریهایی که در حوزه ارزی اتفاق میافتد، باید به گونهای باشد که در شرایط تحریم فشار مضاعفی به صنعت وارد نکند.
تحریمها در اقتصاد کشور اثر گذار نیست
در همین راستا هم شهباز حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اجرای اسنپ بک در حوزه تحریم ها چیز تازهای نیست و در راستای خواست کشورهای امپراطوری که در اختیار دارند. هر چند گاه مطلبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی مطرح میکنند اما به دنبال زیادهخواهی خود هستند و تسلط بر اراضی استراتژیک کشور ما که منابع طبیعی خدادادی زیادی را هم دارد.
وی ادامه داد: اعتقاد بنده این است که ما ثابت کردیم ملت ما ثابت کرده که کشور بزرگ و تاثیرگذاری هستیم و مقاومت بخشی از زندگی مجلس بزرگ ایران است.
او بیان کرد:این تهدیدها اثر گذار نخواهد بود و از همه مهمتر، دنیای امروز مانند گذشته همراهی و پشتیبانی نخواهد کرد. چنانچه هم اکنون کشورهای روسیه و چین هم اعلام نمودند که این مصوبه غیرقانونی نیست و ما پیروی از این مصوبه نخواهیم کرد.
وی اظهار کرد: کشورهای زیادی همسایه ما کشورهای مسلمان هستند و ارتباط ما روز به روز بیشتر شده و بیشتر هم خواهد شد.
او بیان کرد: بسیاری از کشورهای همسایه ایران خریدار کالا و محصولات ما در بخش های مختلف است که در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
براساس این گزارش اسنپبک و یا فعال شدن مکانیسم ماشه هیچ تحریم جدیدی به ایران تحمیل نمیکند چرا که ایران در سال های گذشته همواره با تحریمهای زیادی روبرو بوده و شرایط کنونی تنها بار روانی است که باعث شده کشور دچار نوسانات اقتصادی شود و ما شاهد رشد قیمتی درحوزه ارز طلا و سکه باشیم.