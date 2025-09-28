نماینده مجلس می‌گوید راهبرد جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر بازدارندگی نامتقارن بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهروز محبی نجم‌آبادی دبیر دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای تأمین مالی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر بازدارندگی نامتقارن بوده است.

نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد بیان کرد: ملت ایران ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند و نگاه مردم ایران به جهان به گونه‌ای است که نمی‌توانند در یک مسیر خاص و تک‌بعدی قدرتمند شوند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: اگر مولفه‌های قدرت را در سه بخش قدرت سخت، قدرت نرم و ترکیبی از هر دو بدانیم، توانمندی نظامی و اقتصادی بخش مهمی از قدرت سخت را تشکیل می‌دهد.

محبی نجم‌آبادی تأکید کرد: توانمندی نظامی امروز بیش از گذشته برای جمهوری اسلامی ایران یک مسئله اساسی و مهم است.

دبیر دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده در شاخه‌های قدرت نظامی جایگاه مناسبی در سطح کشورهای جهان داشته باشد و طبق گزارش وب‌سایت تخصصی «گلوبال فایرپاور»، ایران در رده‌بندی قدرت نظامی از میان کشورهای جهان در رتبه چهاردهم تا هفدهم قرار دارد.

نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد با اشاره به بنیان‌های فکری جمهوری اسلامی ایران گفت: این کشور بر دو پایه اساسی دین و علم حرکت می‌کند. دینی که پیام روشن آن «ظلم نکنید و ظلم نپذیرید» است و علمی که ریشه در تمدن گذشته ایران اسلامی دارد.

محبی نجم‌آبادی بیان کرد: غرب پس از رنسانس با تکیه بر دانش برگرفته از جهان اسلام توانست مسیر پیشرفت خود را هموار سازد، اما امروز جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این دو پایه بنیادین با اقتدار و شتاب به سمت جلو در حال حرکت است.

عضو ناظر مجلس در شورای تأمین مالی تصریح کرد: مباحث اقتصادی، علمی، قدرت نرم و همچنین تأثیرگذاری از طریق تصرف اندیشه و متقاعد کردن دیگران از حوزه‌های مهم قدرت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

دبیر دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: حوزه فرهنگ و دیپلماسی عمومی، ارزش‌های سیاسی، مدل حکمرانی و نقش‌آفرینی بین‌المللی از بخش‌های مهم این راهبرد است و جمهوری اسلامی ایران در این مسیر نقاط قوتی را به نمایش گذاشته و نقاط ضعفی نیز دارد که باید برطرف شود.

 

