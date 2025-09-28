مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران گفت: کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران و واحد‌های سیار به مدت ۱۱ ساعت از ساعت ۷ صبح الی ۱۸ فعال هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدمهدی میرزایی قمی در توضیح جزئیات نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی تهران در پاییز امسال اظهار کرد: کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران و واحدهای سیار به مدت ۱۱ ساعت از ساعت ۷ صبح الی ۱۸ فعال هستند. ساعت کاری مراکز معاینه فنی ثابت نبوده و افزایش آن براساس تقاضا و میزان مراجعات قابل افزایش است. 

همچنین جهت رفاه حال و تسهیل در خدمت رسانی به شهروندان به ویژه در ایام تعطیل که مشتریان با فراغت خاطر بیشتری می توانند از خدمات مراکز استفاده کنند، این مجموعه بنا بر تقاضای مشتریان نسبت به ارائه خدمات در چند مرکز در ایام تعطیل اقدام کرده است. در روزهای جمعه مراکز نیایش، شهید آبشناسان، دماوند، خاوران، امام رضا(ع)، شهدای زمان آباد، فدائیان اسلام و واحدهای سیار معاینه مستقر در شهید کلاهدوز، جیحون، بوتان، یاس فاطمی، گیلان و اتحاد از ساعت ۷ الی ۱۴ آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی با اشاره به مراجعه روزانه به طور متوسط ۴۰۰۰ دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران تصریح کرد: با توجه به توسعه خطوط معاینه فنی، افزایش ساعت کاری مراکز، استمرار خدمت رسانی در مراکز در تمامی ایام و همچنین مدیریت نحوه پذیرش اینترنتی و حضوری خوشبختانه در حال حاضر در هیچ کدام از مراکز صف نداریم و شهروندان در صورت سلامت خودرو می توانند در کمتر از نیم ساعت نسبت به دریافت معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند. پذیرش در کلیه مراکز معاینه فنی به صورت حضوری و اینترنتی انجام می شود. البته توصیه می شود شهروندان حتی‌الامکان از مراجعه اینترنتی استفاده کنند.

وی با اشاره به امکان تغییر ساعت کاری و نحوه پذیرش در مراکز معاینه فنی و همچنین فعالیت تعدادی مراکز منتخب در روزهای تعطیل گفت: از شهروندان درخواست می شود جهت اطمینان از آخرین وضعیت کاری مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند. همچنین می توانند در صورت هرگونه سوال با کارشناسان سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس حاصل کنند.

پذیرش رایگان تاکسی‌های پایتخت در مراکز معاینه فنی شهر تهران ادامه دارد 

میرزایی قمی با اشاره به اینکه برای خودروهای سواری و ون تاکسی تهران حمایت های مالی ویژه ای در نظر گرفته شده گفت: هزینه مراجعه نخست تاکسی های پایتخت در مراکز معاینه فنی شهر تهران رایگان است.

وی در تشریح مزایای اقتصادی این طرح برای رانندگان گفت: مطابق قانون خودروهای عمومی با عمر ۱۰ سال و کمتر، موظف به انجام دو بار معاینه فنی در سال هستند و خودروهای با عمر بیش از ۱۰ سال، باید سالانه چهار نوبت معاینه فنی انجام دهند. با در نظر گرفتن این که بخش عمده‌ای از ناوگان تاکسی‌رانی تهران دارای عمری بیش از ۱۰ سال است، رانندگان با استفاده از این طرح رایگان در مراکز معاینه فنی پایتخت، حداقل یک میلیون تومان در هزینه‌های سالانه خود صرفه‌جویی خواهند کرد.

 مدیرعامل ستاد معاینه فنی در ادامه خاطرنشان کرد: این صرفه‌جویی تنها محدود به هزینه‌ مستقیم معاینه فنی نیست، بلکه معاینه‌های دوره‌ای با تشخیص به‌موقع عیوب فنی، از بروز خرابی‌های پیش‌بینی‌نشده و پرهزینه مانند فرسودگی زودرس لاستیک‌ها یا خرابی قطعات سیستم جلوبندی جلوگیری می‌کند که به صرفه‌جویی غیرمستقیم و قابل‌توجهی منجر می‌شود.

