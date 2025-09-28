در حالی که آمریکا ناوگان خود را نزدیک آب‌های ونزوئلا مستقر کرده است کاراکاس رزمایش ساحلی برگزار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ونزوئلا روز شنبه در پی استقرار ناوگان آمریکا در نزدیکی سواحل خود، رزمایش‌های نظامی در مناطق ساحلی برگزار کرد. این اقدام، نگرانی‌ها از احتمال حمله را افزایش داده است.

واشنگتن به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، شناور‌های نظامی خود را در دریای کارائیب مستقر کرده و در هفته‌های اخیر حداقل سه قایق را که ادعا می کرده حامل محموله‌های مشکوک به مواد مخدر از ونزوئلا بوده را هدف قرار داده که منجر به کشته شدن ۱۴ نفر شده است.

کاراکاس این استقرار را به عنوان یک «تهدید نظامی» محکوم کرده است.

رزمایش روز شنبه در ایالت‌های فالکون در شمال غرب و سوکره در شمال شرق، همزمان با تمرینات دستور‌داده شده توسط دولت برای آمادگی در برابر بلایای طبیعی برگزار شد.

تصاویر پخش شده از شبکه تلویزیونی دولتی (VTV)، نیرو‌های مسلح ملی بولیواری ونزوئلا (FANB) را در حال جابجایی تجهیزات نظامی در نزدیکی کیپ سن رومان، یک شهر ساحلی در حدود ۲۷ کیلومتری جنوب آروبا، نشان می‌دهد.

در این رزمایش چندین توپ به سمت دریا شلیک شد. پیشتر خودرو‌های آبی-خاکی از شناور‌ها و حرکت به سمت ساحل انجام شد. همچنین موشک‌های ضد هوایی پچورا ساخت روسیه به منطقه  منتقل شد.

در نهایت مانورهایی برای تصرف جزیره پاتوس (جزیره‌ای غیرمسکونی نزدیک به مرکز ترینیداد و توباگو) با استفاده از بالگرد و نیرو‌های هوابرد برگزار شد.

به گفته ژنرال دومینگو هرناندز لارز، یک عملیات ضد مواد مخدر نیز توسط نیرو‌های مسلح در ایالت سوکره با مشارکت بیش از ۵۲۰۰ نیرو انجام شد که منجر به دستگیری ۳۰ نفر و توقیف ۱۰ قایق گردید.

همچنین در روز شنبه، تمرینات اضطراری در سراسر کشور برگزار شد که اولین مورد آن، تمرین برای مقابله با زلزله بود. این امر به ویژه با توجه به رخ دادن دو زمین‌لرزه بالای ۶ ریشتر در این کشور در هفته جاری، بسیار مرتبط است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: رزمایش دریایی ، ونزوئلا
تبادل نظر
