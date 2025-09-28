باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جعفرزاده گفت: با هدف تسهیل تردد و آسفالتریزی لایه دوم، از ۴۰ کیلومتر در دست احداث توسعه بزرگراهی سربند - مشگینشهر، عملیات اجرایی هفت کیلومتر به اتمام رسیده و با تکمیل خطکشی و نصب علایم ایمنی بهصورت عبور موقت به روی خودروها گشوده شد.
او افزود: از این جاده شریانی در شمال استان اردبیل اجرای لایه اول آسفالت ۲۰ کیلومتر دیگر در دست اجرا به اتمام رسیده و در صورت تامین اعتبار و مساعد بودن شرایط جوی لایه دوم آسفالت اجرا و با نصب علایم تکمیل خواهد شد.
جعفرزاده گفت: در حال حاضر احداث ۲۸ کیلومتر توسعه بزرگراهی باند دوم مسیر سهراهی مشگینشهر - سربند با ۹ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.
او افزود: جاده پارسآباد - سربند - سهراهی مشگینشهر یکی از راههای شریان و اصلی و درعینحال حادثهخیز استان است به همین دلیل تلاش میکنیم این مسیر در اولویت طرحهای راهسازی قرار گرفته و در آینده به بزرگراه تبدیل شود.
رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: امیدواریم با تامین اعتبارات و منابع مالی لازم اهالی پارسآباد و اصلاندوز هرچه سریعتر از یک مسیر بزرگراهی، ایمن و استاندارد بهرهمند شوند.
جعفرزاده با اشاره به عملیات اجرایی جاده پارسآباد - سربند گفت: طول این مسیر ۲۰ کیلومتر است که ۱۰ کیلومتر آن در سالهای قبل تکمیل شده و هشت کیلومتر هم طی چند روز آینده افتتاح خواهد شد.
منبع:راه و شهرسازی