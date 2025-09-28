باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش ملی روز جهانی هاری با اشاره به فشار سنگین ناشی از موارد حیوان‌گزیدگی و هزینه‌های واکسیناسیون، خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های کنترل هاری و همکاری عملی همه دستگاه‌های مسئول شد.

به گفته وی، سال گذشته بیش از ۴۲۰ هزار نفر در کشور خدمات پیشگیری و درمان هاری دریافت کردند، اما تامین واکسن با دشواری‌های جدی مواجه بوده و فشار سنگینی بر وزارت بهداشت وارد کرده است.

مرادی با مرور تجربه‌های گذشته در مقابله با سگ‌های ولگرد افزود: با وجود تدوین پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، آمار حیوان‌گزیدگی از حدود هزار نفر در دهه ۱۳۸۰ به بیش از ۴۲ هزار نفر رسیده و سال گذشته ۲۳ مورد مرگ ناشی از هاری ثبت شده است که این روند نشان می‌دهد که روش‌های گذشته پاسخگو نبوده‌اند و باید راهبردی نوین طراحی شود.

وی ادامه داد: واکسیناسیون ۷۰ درصد سگ‌ها می‌تواند چرخه انتقال را متوقف کند که براین اساس این هدف باید در دستور کار ملی قرار گیرد.

مرادی با اشاره به اینکه کشور ایران هنوز برنامه ملی حذف هاری را به سازمان‌های بین‌المللی اعلام نکرده است، گفت: این وضعیت شایسته نظام سلامت کشور نیست، از این رو خواستار تدوین برنامه‌ای جامع با سه محور اصلی استفاده موثر از واکسن‌ها، ایجاد زیرساخت‌های داده‌محور برای دسترسی و پایش و تامین حمایت سیاسی و مالی از طریق مشارکت ذی‌نفعان هستیم.

مرادی با انتقاد از نبود آمار دقیق درباره جمعیت سگ‌ها و گربه‌های بلاصاحب، افزود: تخمین این عدد نباید دشوار باشد و حتی می‌تواند موضوع پایان‌نامه دانشجویان دامپزشکی باشد. به رغم آنکه برخی کشورها موفق به کنترل هاری در جمعیت وحوش شده‌اند، ما هنوز در تخمین جمعیت حیوانات شهری با چالش مواجهیم.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین واکسیناسیون انسانی گفت: سالانه بین ۷ تا ۱۵ میلیون یورو صرف واکسن هاری می‌شود، در حالیکه واکسیناسیون پیشگیرانه سگ‌ها بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

به گفته مرادی، کشتار دسته‌جمعی سگ‌ها نه توصیه می‌شود و نه اثربخش است؛ هدف‌گذاری دقیق برای واکسیناسیون راه‌حل منطقی‌تری است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر با اشاره به فشار مالی، لجستیکی و ساختاری بر وزارت بهداشت، گفت: ما آمادگی داریم هر اقدامی که در حوزه مسئولیت‌مان باشد برای دستیابی به هدف حذف هاری انجام دهیم. اکنون زمان اقدام است، نه تکرار جلسات و آمارهای رو به افزایش.

وی با اشاره به تجربه تلخ کشور تانزانیا که در آن خانواده‌ای مجبور به انتخاب یکی از فرزندان خود برای دریافت واکسن شد، هشدار داد: نباید اجازه دهیم چنین تراژدی‌هایی در کشور ما رخ دهد. اگر بخواهیم تا سال ۲۰۳۰ به هدف صفر شدن تلفات انسانی برسیم، باید همین امروز مسیر جدیدی را آغاز کنیم.