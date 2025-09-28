باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP) گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار است در ۲۹ سپتامبر با چهار رهبر ارشد کنگره دیدار کند تا در مورد اقداماتی برای جلوگیری از تعطیلی دولت فدرال یا مواجهه با تعطیلی دولت گفت‌و‌گو کند.

به گزارش آسوشیتدپرس، ترامپ با مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان و جان تون، رهبر اکثریت سنا و همچنین حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان و چاک شومر، رهبر اقلیت سنا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد.

بودجه‌ از سال ۱۹۷۷ به دلیل اختلافات بین دولت و کنگره بیش از بیست بار قطع شده است. طولانی‌ترین دوره تعطیلی دولت آمریکا از ۲۲ دسامبر ۲۰۱۸ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹، در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به مدت ۳۵ روز ادامه داشت.