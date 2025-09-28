باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - صالحی بیک معاون صدای صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: نمایش رادیویی «جنگل آلواتان» ، بازخوانیای است از بخشی از مبارزات و درگیریهای شهید کاوه با گروهکهای ضدانقلاب و نیروهای مزدور بعثی در منطقه غرب کشور، بهویژه در ارتفاعات استراتژیک آلواتان، جایی که کاوه و یارانش با تکیه بر ایمان، شجاعت و هوش نظامی، حماسهای ماندگار رقم زدند.
وی افزود: «جنگل آلواتان» در قالبی دراماتیک، تصویرگر لحظات ناب و تأثیرگذار از مجاهدت مردی است که پروازش از دل میدان نبرد، به قلههای افتخار ختم شد.
این نمایش به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی حقگو ، نویسندگی حمیده رضایی و با بازی عبدالله اسماعیلی، سپهر بیجاری، محمد نیازی ، افکتور علی جعفری جم و صدابرداری هانیه پیرامی تولید شد.