سرمربی اینتر پیروزی تیمش برابر کالیاری در هفته ششم رقابت‌های سری A را بسیار خوشحال‌کننده و مهم توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اینتر سومین بردش را در فصل جاری رقابت‌های سری A به دست آورد. نراتزوری که شنبه‌شب مهمان کالیاری بود توانست با دو گل به پیروزی برسد تا ۹ امتیازی شده و به رده سوم جدول رده‌بندی صعود کند.

به نقل از فوتبال ایتالیا، کریستیان چیوو در نشست خبری پایان بازی گفت: در زدن گل زودهنگام موفق بودیم و این کار ما را آسان کرد. از عملکرد و پیروزی راضی هستیم. درباره خط میانی کاملا از کیفیت بازیکنانمان آگاهیم. من گزینه‌های زیادی دارم که بسته به هویت حریف انتخابشان می‌کنم و این انتخاب را برایم دشوار می‌کند.

سرمربی اینتر درباره فرانچسکو پیو اسپوزیتو، زننده گل دوم اینتر در این بازی، گفت: آرامش خود را حفظ کنیم. او متولد ۲۰۰۵ است و آینده‌ای درخشان را پیش رو دارد. باید به کارش ادامه دهد، چون پتانسیل رشد زیادی دارد. مهم‌ترین چیز این است که فروتنی‌اش را حفظ کند. او شگفت‌زده‌ام می‌کند، چون عملکرد خوبی دارد و بسیار خوشحالم که اولین گلش را زد. این موضوع حالا به او آرامش بیشتری می‌دهد و از هیچ چیز نمی‌ترسد.

این مربی رومانیایی در پایان گفت: کالیاری بلندقدترین تیم اروپاست و می‌دانستیم در توپ‌های ایستگاهی و ضربات آزاد چقدر خطرناکند. در نهایت با بسته نگه‌داشتن دروازه‌مان از زمین خارج شدیم که این نکته‌ای بسیار مثبت و خوشحال‌کننده است.

برچسب ها: سرمربی اینتر ، سری آ ایتالیا ، تیم کالیاری ، کالیاری
