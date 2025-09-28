باشگاه خبرنگاران جوان - در پنجاه‌وسومین نشست کمیته نمایندگان اجلاسیه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه کشور که به میزبانی آستان مقدس احمدی و محمدی (علیهماالسلام) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برگزار شد؛ گزارشی از فعالیت‌ها و طرح‌های مؤسسه فرهنگی هنری محمد پیامبر رحمت (ص) ازسوی، دکتر حامد تقوایی، مدیرعامل مؤسسه ارائه و با استقبال حاضران مواجه شد.

در این جلسه، بر همکاری‌های مشترک کنگره جهانی محمد، پیامبر رحمت (ص) با آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه کشور تأکید و مقرر شد نشست‌های بعدی به‌صورت تخصصی‌تر ناظر به ظرفیت‌های آستان‌ها و اعتاب شکل بگیرد و زمینه‌های همکاری مشترک به‌صورت دقیق‌تر بررسی شود.

حجت‌الاسلام فقیه اسفندیاری، معاون امور بین الملل آستان قدس رضوی نیز در پایان این نشست، هدیه یادبودی به دبیرکل کنگره جهانی محمد، پیامبر رحمت (ص) اهدا کرد.

پرچم کنگره جهانی محمد (ص) نیز به نمایندگان اعتاب و آستان‌های مقدس کشور اهدا شد.

گفتنی است، این نشست با حضور نمایندگان آستان قدس رضوی، حرم مطهر حضرت معصومه (س)، حرم مطهر احمدبن‌موسی (ع)، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مسجد مقدس جمکران و اداره اوقاف کل کشور ترتیب یافت.

منبع: روابط‌عمومی کنگره جهانی محمد (ص)