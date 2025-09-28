کارشناس زئونوز مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۷۰ هزار نفر در اثر حیوان‌گزیدگی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا شیرزادی کارشناس زئونوز مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همزمان با روز جهانی هاری از ثبت بیش از ۴۷۰ هزار مورد حیوان‌گزیدگی در کشور طی سال ۱۴۰۳ خبر داد و با اشاره به نقش مهم سگ‌های ولگرد در انتقال هاری، بر اجرای برنامه‌های سلامت‌محور و واکسیناسیون گسترده سگ‌های صاحب‌دار و بلاصاحب با همکاری دستگاه‌های مختلف تأکید کرد.

وی در تشریح اقدامات وزارت بهداشت برای پیشگیری و کنترل بیماری هاری گفت: هاری یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان است و مهم‌ترین مخزن این بیماری در کشور، سگ‌ها به‌ویژه سگ‌های بلاصاحب هستند.

به اعتقاد شیرزادی سگ‌های بلاصاحب همچنین می‌توانند بیماری را به سگ‌های اهلی منتقل کنند. به همین دلیل افرادی که سگ نگه می‌دارند باید بدانند این حیوانات چه بیماری‌هایی را می‌توانند به انسان منتقل کنند و اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند.

وی با اشاره به آمار حیوان‌گزیدگی در کشور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۷۰ هزار نفر در اثر حیوان‌گزیدگی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند. بخش عمده این موارد ناشی از سگ‌های ولگرد بوده و در مواردی نیز گربه‌ها و سایر پستانداران نقش داشته‌اند.

کارشناس زئونوز مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: با توجه به هزینه بالای تأمین واکسن و درمان حیوان‌گزیدگی برای وزارت بهداشت، همکاری سایر دستگاه‌ها در کنترل مخزن بیماری ضروری است.

شیرزادی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ واحد پیشگیری از هاری در کشور فعال هستند و واکسیناسیون پس از حیوان‌گزیدگی به‌صورت رایگان برای مردم انجام می‌شود. با این حال، ۲۴ نفر از مبتلایان به هاری در سال گذشته به دلیل مراجعه نکردن به مراکز درمانی پس از حیوان‌گزیدگی، جان خود را از دست دادند.

وی تأکید کرد: وزارت بهداشت با همکاری سازمان دامپزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط در حال برنامه‌ریزی برای کنترل هاری است. هدف ما واکسیناسیون ۷۰ درصد سگ‌های صاحب‌دار و بلاصاحب است تا بتوانیم حذف هاری را در کشور محقق کنیم.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: حیوان گزیدگی ، وزارت بهداشت
خبرهای مرتبط
ثبت ۴۰۹ هزار مورد حیوان‌گزیدگی در کشور/ ابتلای بیش از ۱۹ هزار نفر به بیماری تب مالت طی سال گذشته
گربه با پنجه‌کشیدن می‌تواند هاری را از طریق خراش به انسان منتقل کند
آخرین وضعیت شیوع برخی بیماری‌های تنفسی در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Sweden
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
واقعا شرم اور است چنین امار بالائی!!! چرا هر چی سگ ولگرد پ سگ خانگی که رها هستند جمع اوری نمیشود ،جان انسانها مهم نیست؟؟؟؟!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
وزارت بهداشت و رسانه ها..قصور و کوتاهی بزرگی در ارتباط با عدم تصویب قوانین و اعلام خطر .. جهت تاثیرات مخرب نگهداری و حمایت از حیوانات خانگی مثل سگ و گربه داشته..و جامعه را با خطرات و هزینه های بسیار مواجه کرده است
۰
۰
پاسخ دادن
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
آخرین اخبار
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
توضیحات سازمان نظام پرستاری درباره انتشار خبر دزدی یک پرستارنما
دانشمندان: ماه به دلیل «بادهای» زمین اکسید می‌شود
سرماخوردگی، آنفولانزا یا کرونا؟/ راهنمای سریع برای تشخیص بیماری‌های مشابه
مشخصات ساعت جدید و هوشمند ریلمی که به زودی عرضه می‌شود
بین کمبود منیزیم و مثانه بیش‌فعال چه ارتباطی وجود دارد؟
یک ویژگی جدید  از ChatGPT که می‌تواند قبل از اینکه شما بپرسید با شما تعامل کند!
درخشان‌ترین انفجار رادیویی تاریخ کشف شد
حضور بیش از ۶۰ استاد داخلی و بین المللی در همایش مقابله با ترور علمی
ازدواج دانشجویی، پایدارترین نوع ازدواج‌/ اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد
هشدار به جهان علم؛ ترور دانشمندان علمی، تهدیدی برای آینده بشریت
لزوم توجه به سهم پنیر در صبحانه دانش‌آموزان + فیلم
تامین ۵۰ درصد منابع تکمیل خانه‌های بهداشت از اعتبارات استان‌ها
افزایش گشت‌های انتظامی برای تامین امنیت دانشجویان
علائم قلبی در زنان مبهم‌تر و خاموش‌تر از مردان است
مهلت جدید ثبت نام آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس سال ۱۴۰۴ آغاز شد
تغییرات مکرر ساختار آموزشی باعث بهبود کیفیت آموزش نشد
اعلام نتایج پذیرش استعداد‌های برتر ملی دانشگاه فرهنگیان
آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهر
برگزاری رویداد ملی یادواره‌های مدرسه‌ای در ۲۶ استان
افزایش صد درصدی حقوق کار دانشجویی
ظفرقندی: مردم پیروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند
برگزاری انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی به صورت الکترونیکی در ۱۸ مهر
بیش از ۴۵ درصد اسرا در جنگ تحمیلی دانش‌آموز بودند
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند
ثبت ۴۷۰ هزار حیوان‌گزیدگی در سال ۱۴۰۳
حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از کسب و کار‌های حوزه هوش مصنوعی
صرفه‌جویی میلیاردی با جایگزینی رنگ‌های پلی‌یورتان نانویی در پتروشیمی‌ها
‌مدرسه مجازی فرصتی ارزشمند برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند
نواختن زنگ مقاومت در مدارس سراسر کشور