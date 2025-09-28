باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دلتنگی‌های فرزند شهید محسن میرزایی برای پدر + فیلم

در قاب خاطرات یک شهید هنوز رد پای مردی پیدا است که جانش را برای آرامش مردم گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- محسن میرزایی از کارکنان مدیریت بحران شهرداری امیرآباد در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به شهادت رسید.

 

