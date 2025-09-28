پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به مجتمع گاز پارس جنوبی به‌عنوان بهره‌بردار نهایی تحویل داده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد، راهبری عملیات تولید پالایشگاه فاز ۱۴ به‌عنوان سیزدهمین پالایشگاه میدان مشترک پارس جنوبی از ابتدای مهر امسال به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واگذار شده است.

بر اساس این گزارش، در چارچوب قرارداد طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، مسئولیت تکمیل ساخت و راه‌اندازی واحد‌های باقی‌مانده و بازسازی و راه‌اندازی ردیف آسیب‌دیده پالایشگاه، کماکان به‌عهده شرکت نفت و گاز پارس است که بر اساس برنامه زمان‌بندی پیش خواهد رفت.

تحویل آخرین پالایشگاه پارس جنوبی به بهره‌بردار نهایی، افزون بر اینکه سبب تقسیم وظایف تخصصی، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش بهره‌وری می‌شود، مدیریت متمرکز بهره‌برداری از پالایشگاه‌های پارس جنوبی و اطمینان بیشتر از تأمین گاز سراسری در فصول اوج مصرف را به همراه خواهد داشت.

برچسب ها: مجتمع گاز پارس جنوبی ، پالایشگاه گاز
خبرهای مرتبط
پایان تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
افزایش پایداری تولید در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نفوذ توده هوای خنک به نواحی شمال کشور از اواسط هفته
اسنپ بک تکرار مکررات در حوزه تحریم اقتصاد کشور
درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است
افزایش قیمت لبنیات برمبنای ابلاغ سازمان حمایت یا اسناد مثبته است
چرا بورس سبز شد؟
استفاده از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در دوران اسنپ بک
آخرین اخبار
استفاده از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در دوران اسنپ بک
چرا بورس سبز شد؟
افزایش قیمت لبنیات برمبنای ابلاغ سازمان حمایت یا اسناد مثبته است
درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است
اسنپ بک تکرار مکررات در حوزه تحریم اقتصاد کشور
نفوذ توده هوای خنک به نواحی شمال کشور از اواسط هفته
وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مینسک شد
توزیع ۵۰۰ هزارتن بذر در استان‌های کشور
سن زدگی گندم به ۷۰ هزارتن رسید
کاهش تأثیرات اسنپ بک با استفاده از تدابیر هوشمندانه
رتبه‌سنجی ارائه خدمات بانکی مبتنی بر سوابق مالیاتی/ رتبه مودیان بدحساب کاهش می‌یابد
وزیر نیرو: ابر‌ها را در آبان و آذر بارور می‌کنیم
اجازه تامین مواد اولیه و تجهیزات از سوی بانک مرکزی داده نمی شود
توافقات جدید ایران و اتحادیه اوراسیا جهت تسهیل تجارت
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۶ مهر ماه
تهیه کالا برگ در جهت حمایت از مردم در مقابل اسنپ بک
افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر/ استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در تکمیل مسکن کم‌درآمد‌ها
جابه جایی ۴۰ درصدی سگ‌ها در مناطق شهری ایمنی را کاهش می‌دهد
امکان ورود واگن‌های ایرانی به کشور‌های CIS فراهم شد/ سرمایه گذاری ۸۰ همتی بخش خصوصی در حوزه ریلی
۵ شرکت آزاد راهی به سیستم عوارض الکترونیکی متصل نشده‌اند/برداشت عوارض آزاد راه‌ها از حساب بانکی الزامی نیست
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی در خصوص رمز پول‌های پایه اعلام شد+ فیلم
رشد ۴۷ درصدی واریزی مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها
شرکت‌های هواپیمایی رتبه‌بندی می‌شوند
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
نرخ ارز بیشترین چالش بخش خصوصی با بانک مرکزی است
پایداری تولید در طرح جهش دیمزار‌ها دنبال می‌شود
کاهش ۵۰ برابری هزینه‌های انسانی با واکسیناسیون جمعیت حیوانی
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
تدوین استراتژی کشور از طریق سازمان مدیریت صنعتی