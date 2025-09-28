معاون وزیر جهاد ورود گوشت آلوده از مغولستان را تکذیب کرد و گفت: محموله گوشت از مغولستان از لحاظ اسنادی با لیبل‌ها مطابقت نداشته است که براین اساس این محموله توقیف و در انتظار دستور قضایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی در حاشیه همایش ملی روز جهانی هاری درباره انتشار برخی شایعات مبنی بر ورود گوشت های آلوده در فضای مجازی گفت: تمامی محموله‌ های وارداتی از طریق مبادی زمینی، ریلی، هوایی یا دریایی، تحت نظارت دقیق همکاران دامپزشکی و قرنطینه قرار دارند.

به گفته وی،محموله گوشت از مغولستان از لحاظ اسنادی با لیبل‌ها مطابقت نداشته است، بنابراین این محموله توقیف شده و در انتظار دستور قضایی است.

رفیعی پور ادامه داد: اگر محموله‌ای توقیف یا توبیخ شده، این اقدام بر اساس استانداردها و قوانین انجام شده است چراکه تمامی فرآیندهای وارداتی باید مجوزهای لازم را از مراجع ذی ربط دریافت کنند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
چنان تو کباب کوبیده و.. بدهند خورد ملت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
هر کس از این گوشت های مغولستانی بخوره به مونگولیسم مبتلا میشه!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
هر کس از این گوشت های مغولی بخوره به مونگولیسم مبتلا میشه!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۷ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
چقدر بدبختیم که باید گوشت مغولی بخوریم!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
چقدر بدبخت شدیم که باید از مغولستان گوشت بخریم!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
چقدر بدبخت شدیم که باید از مغولستان گوشت بخوریم!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
گوشت چیه دیگه خوردنیه؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
علی برکت الله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
احتمال زیاد توسط سود جوها این گوشت ها وارد شد، مردم بيچاره و متوسط و ضعیف از گوشت ها مصرف می کنند، چه کسی باید پاسخگو باشد?
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اين خبرها واقعیت داره شکر خدا ما که چند سال است توان خرید گوشت نداریم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۶:۵۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
صدها کیلو گوشت آلود وارد ایران و در شهر رشت رسیده. رئیس دامپزشکی هم قبول کرده. که عراق برگشت زده و الان به ایران رسیده.
۱
۵
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۵:۵۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
شکر خدا ما الان ی ساله گوشت آلوده نمیخریم
۰
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۵:۵۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
به مردم میگین به خودتون بگین ماجرا چی
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
هروقت گندیدن ترخیصشون کنید. باید زود بررسی بشن تا فاسد نشن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
باز نفهمیدیم گوشت‌ها فاسد بوده یا نبود
۱
۶
پاسخ دادن
