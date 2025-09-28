باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی در حاشیه همایش ملی روز جهانی هاری درباره انتشار برخی شایعات مبنی بر ورود گوشت های آلوده در فضای مجازی گفت: تمامی محموله‌ های وارداتی از طریق مبادی زمینی، ریلی، هوایی یا دریایی، تحت نظارت دقیق همکاران دامپزشکی و قرنطینه قرار دارند.

به گفته وی،محموله گوشت از مغولستان از لحاظ اسنادی با لیبل‌ها مطابقت نداشته است، بنابراین این محموله توقیف شده و در انتظار دستور قضایی است.

رفیعی پور ادامه داد: اگر محموله‌ای توقیف یا توبیخ شده، این اقدام بر اساس استانداردها و قوانین انجام شده است چراکه تمامی فرآیندهای وارداتی باید مجوزهای لازم را از مراجع ذی ربط دریافت کنند.