با دستور فوری رئیس کل دادگستری گلستان، طرح یک‌ساله حفاظت ویژه از منطقه جهان‌نما کلید خورد؛ طرحی که با گشت‌های شبانه، ایست‌های بازرسی و حضور پررنگ نیروی انتظامی، نفس تازه‌ای به جنگل‌های هیرکانی می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه فوق العاده شورای حفظ حقوق بیت المال و منابع طبیعی استان که پس از باید از منطقه جهان نمای کردکوی در دادگستری استان برگزار شد این خبر را علام کرد و گفت: این طرح به‌صورت آزمایشی در جهان‌نما اجرا می‌شود و در ادامه به سایر مناطق حفاظت‌شده، به‌ویژه پارک ملی گلستان تعمیم خواهد یافت.

حیدر آسیابی افزود: بر اساس این طرح، حفاظت فیزیکی منطقه با استفاده از همیاران محیط‌زیست، برقراری گشت‌های مشترک شبانه، استقرار ایست‌های بازرسی در ورودی‌های جهان‌نما دنبال خواهد شد.

آسیابی ادامه داد: بر اساس این طرح، پاسگاه انتظامی منطقه تا سه ماه آینده تکمیل می‌شود و همه دستگاه‌های متولی موظف به همکاری هستند.

رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: دادستان‌ها موظفند در حوزه‌های مناطق حفاظت شده چهارگانه از ضابطان خاص محیط‌زیست حمایت کنند و پشتیبانی انتظامی را نیز همراه نمایند.

هشدار رئیس کل دادگستری گلستان به شکارچیان غیرمجاز

رئیس کل دادگستری گلستان از تشدید برخورد با شکارچیان غیرمجاز خبر داد و گفت: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد شکارچیان نخواهد شد و علاوه بر نظارت‌ها، برخورد‌های قضایی با متخلفان نیز در این حوزه، تشدید می‌شود.

آسیابی همچنین از پیگیری تأمین نیرو و امکانات بیشتر برای محیط‌زیست استان خبر داد و افزود: گلستان با وجود مناطق حفاظت‌شده گسترده، با کمبود شدید نیرو مواجه است و جذب اختصاصی نیروی انسانی مورد نیاز این مناطق از سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیگیری خواهد شد.

وی از همیاران محیط‌زیست قدردانی کرد و گفت: جالب است بعضی از کسانی که روزی تهدیدی برای طبیعت بودند، امروز در صف مدافعان محیط‌زیست ایستاده‌اند و باید از ظرفیت این افراد در امر شناسایی منفذ‌ها و شکارچیان استفاده کرد.

شکارچیان‌غیرمجاز در لیست مجرمان حرفه‌ای و خطرناک

محمود اسپانلو دادستان مرکز استان گلستان نیز در این جلسه گفت: برای کاهش انگیزه شکار، گشت‌های حفاظتی افزایش و پاسگاه انتظامی جهان‌نما فعال خواهد شد.

وی با اشاره به بخشنامه دادگستری به سازمان محیط‌زیست استان افزود: ورود خودرو‌های آفرود به مناطق حساسی همچون جهان‌نما کرکوی، بادو رامیان، سرعلی‌آباد و مرکوه مینودشت ممنوع است؛ و تمام تمامی مسیر‌های فرعی ورود به جهان‌نما باید مسدود شود تا دسترسی‌های غیرمجاز قطع شود.

دادستان مرکز استان همچنین از قرار گرفتن شکارچیان غیرمجاز در فهرست مجرمان حرفه‌ای و خطرناک خبر داد و گفت: فهرست شکارچیان سابقه‌دار و افرادی که ظن ارتکاب جرم در آینده نسبت به آنان وجود دارد تهیه می‌شود و پس از تأیید دادستان، این افراد در سامانه مجرمان حرفه‌ای و خطرناک ثبت و تحت پایش مستمر قرار خواهند گرفت و در فصول حساس مانند گاوبانگی علاوه بر نظارت قضایی در صورت نیاز اسلحه این افراد توقیف خواهد شد.

دادستان مرکز استان بر ضرورت همکاری منابع طبیعی، شیلات، راهداری و سایر دستگاه‌های عضو شورای انفال تأکید کرد و گفت: جامعه اطلاعاتی مشترکی باید میان دستگاه‌های مرتبط در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی تشکیل شود تا تبادل اطلاعات و هماهنگی در حفاظت از محیط‌زیست به شکل مستمر انجام گیرد.

