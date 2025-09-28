باشگاه خبرنگاران جوان - پیش از هر دوره بازی‌های آسیایی و در فاصله یک سال مانده به این بازی ها، در تمام کشور‌های آسیایی «دوی تفریحی Fun Run» برگزار می‌شود تا اینگونه کشور‌ها به استقبال این بازی‌ها بروند. در آستانه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا هم، برگزاری این رویداد در دستور کار شورای المپیک آسیا (IOC) قرار گرفته است.

به همین منظور «جینگ جوجیان» مدیر رسانه‌های شورای المپیک آسیا و نماینده ستاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ به ایران سفر کرده است. وی همراه با مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک امروز (یکشنبه ۶ مهر) در نشست خبری پیرامون این رویداد حاضر شد.

«جینگ جوجیان» در ابتدای این نشست عروسک ویژه بازی‌ها را به رسم یادبود به علی نژاد اهدا کرد.

در ادامه علی نژاد در رابطه با دوی تفریحی و دلیل برگزاری آن توضیح داد و گفت که روز دوشنبه این برنامه با حضور ۳۰۰ دانش آموز در آکادمی برگزار می‌شود، سپس مسابقه نقاشی ویژه کودکان با حضور سفیر ژاپن برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: یک سال تا بازی‌ها باقی مانده است و امیدوارم این برنامه، استارت جدی برای اعزام کاروان به ناگویا باشد.

در ادامه جینگ جوجیان گفت: از حضور دوباره در تهران به عنوان یکی از حامیان OCA خوشحال هستم. در گذشته کمیته ملی المپیک ایران یکی از حامیان اصلی ما بوده است و در برگزاری نشست‌ها کمک حال بوده است.

وی ادامه داد: شخصا بار چهارم است که به ایران سفر می‌کنم. قبلا به کیش و اصفهان رفتم و حالا تهران؛ فردا برنامه Fun Run است و تمایل دارم در مورد آن صحبت کنم.

جینگ جوجیان تاکید کرد: فردا یازدهمین دوره Fun Run بازی‌های آسیایی ناگویا است. در ماه آوریل در تاجیکستان این برنامه را آغاز کردیم، سپس به ازبکستان و مغولستان و لبنان رفتیم. یک تقویم شلوغ هم در ماه گذشته داشتیم و حالا در تهران هستیم.

مدیر رسانه‌ای شورای المپیک آسیا تاکید کرد: امیدواریم این رویداد به تبلیغات بیشتر برای بازی‌های آسیایی کمک کند، اطمینان داریم که این رویداد از طرف رسانه برای عموم مردم قابل توجه باشد، برای حمایت از ورزشکاران ایرانی که بتوانند عملکرد خوبی در بازی‌های آسیایی داشته باشند.

وی در پاسخ به پرسشی که در رابطه با نبود دهکده برای بازی‌های آسیایی ناگویا مطرح شد، گفت: اولین دوره است که دهکده نداریم به دلیل شرایط مالی ما به تصمیم ستاد برگزاری احترام می‌گذاریم. برای کمک به میزبان تصمیم گرفتیم از کشتی استفاده کنیم که ۴ هزار نفر ظرفیت دارد، ۲۰۰۰ اماکن موقتی هم برای ورزشکاران در نظر گرفتیم. این دو اقدام کمک می‌کند که سازه و ساختار دهکده نباشد. سپاسگزارم که شرایط را درک می‌کنید.

وی در مورد حمایت از فلسطین برای حضور در بازی‌ها تصریح کرد: در جلسه‌ای که ویژه سرپرست کاروان‌ها بود، شرکت داشتم. ۴۵ کمیته ملی المپیک مشارکت دارند، فلسطین و کره شمالی هم مشارکت دارند.

وی تاکید کرد: ناگویا مرکز تکنولوژی است و کمیته برگزاری متعهد شده از این حجم تکنولوژی در بازی‌ها استفاده کند. جزئیات برنامه‌ها هنوز منتشر نشده و مخفی است.

نماینده شورای المپیک آسیا در پاسخ به پرسش خبرنگاری که در رابطه با اهمیت مسائل در اختصاص سهمیه میزبانی بازی‌های آسیایی مطرح شد (با در نظر گرفتن مسائل مالی ژاپنی‌ها که باعث حذف دهکده شد) گفت: دهکده می‌تواند به ارتقای ورزشکاران کمک کند، این سناریو و برنامه کلی در ادوار گذشته بازی‌ها هم بوده است، برنامه جاکارتا وهانگژو هم این بوده که از دهکده به عنوان ابزار استفاده کنند. برای ناگویا این اتفاق نیفتاد، به این مسئله احترام می‌گذاریم هر چند دغدغه OCA کاهش هزینه هاست؛ بنابراین این تصمیم را با قبول جایگزین گرفتیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه «احتمال دارد برای ادوار آینده بازی‌های آسیایی هم دهکده حذف شود؟»، گفت: در مورد آینده مورد به مورد بحث میزبانی‌ها را دنبال می‌کنیم. برای بازی‌های ناگویا ۵۸ مکان داریم، فقط یک‌سازه جدید برای افتتاحیه و اختتامیه اضافه شده است، این یک اصل است که از اماکن موجود برای بازی‌ها استفاده شود؛ بنابراین هر شهر میزبان کاهش قابل توجه در هزینه‌ها خواهد داشت. در واقع چالش اصلی اماکن و محل نیست بلکه هماهنگ کردن این حجم از ورزشکاران شرکت کننده است.

جینگ جوجیان به پرسش دیگر خبرنگار در مورد رقم کلی هزینه برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا پاسخ داد و تصریح کرد: بعد از ارائه گزارش مالی رقم دقیق هزینه‌های میزبانی مشخص می‌شود.

«ژاپن چه برنامه‌هایی برای تضمین امنیت و رفاه ورزشکاران در ناگویا در نظر گرفته است؟». وی در پاسخ به این پرسش گفت: ژاپن جزو کشور‌های امن است، اقدامات امنیتی ویژه‌ای هم در بازی‌ها اعمال خواهد شد، تمام اماکن فقط توسط افرادی که‌ای دی کارت دارند قابل دسترسی است. قطعا مشکلی در این خصوص نیست.

وی در مورد مباحث مرتبط با محیط زیست در بازی‌های آسیایی گفت: از خیلی محصولات کاغذی به جای پلاستیکی استفاده می‌کنیم، تیم‌محیط زیست OCA حضور دارند که مسائل مرتبط را پیگیری کنند، استراتژی کلی این است که از مواد کمتر استفاده کنیم.

مدیر رسانه‌ای شورای المپیک آسیا همچنین تاکید کرد: غذای ژاپنی‌ها خوب است، اما هیچ چیز کباب ایرانی نمی‌شود، قطعا کباب ایران را در ژاپن نمی‌بینید.

منبع: مهر