باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری "دوی تفریحی Fun Run" به منظور معرفی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا امروز (یکشنبه ۶ مهر) با حضور مهدی علینژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک، و جین جوجیان مدیر رسانه و پخش شورای المپیک آسیا برگزار شد.
در ابتدای نشست علینژاد گفت: فردا یک مسابقه دو همگانی با حضور ۳۰۰ دانشآموز خواهیم داشت. در این مسابقه نمادین سفیر ژاپن به عنوان نماینده میزبان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت.
جین جوجیان هم در این نشست گفت: از حضور در تهران به عنوان یکی از بزرگترین حامیان شورای المپیک خوشحالم. ایران به شورای المپیک آسیا در برگزاری بسیاری از رویدادهای بزرگ کمک کرده است.
وی افزود: برای بار چهارم است که به ایران میآیم. فردا مسابقه «فان ران» را خواهیم داشت و امیدوارم این رویداد با تبلیغات خوبی همراه باشد و رسانهها به آن بپردازند.
جوجیان عنوان کرد: برای بار اول است که در بازیهای آسیایی، دهکده ندارد و تصمیم گرفتیم برای کمک به میزبان از کشتی کروز استفاده کنیم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا درباره اینکه ورزشکاران فلسطینی امکان حضور در بازیهای آسیایی ناگویا را خواهند داشت، عنوان کرد: در جلسه سرپرستان کاروانها شرکت کردم. نه تنها فلسطین که حتی کرهشمالی هم در ناگویا ورزشکار خواهند داشت.
مدیر رسانهای شورای المپیک آسیا درباره اینکه آیا ناگویا میتواند در برگزاری بازیهای آسیایی موفق باشد، گفت: مرکز کمیته برگزاری بازیها متعهد شده از تکنولوژی استفاده کند. البته جزییات را هنوز منتشر نکردهاند تا راز باقی بماند.
وی افزود: ژاپن کشوری امن محسوب میشود و اقدامات امنیتی ویژه در طول برگزاری بازیها اعمال خواهد شد. تمام اماکن مسابقات و اسکان فقط برای کسانی که آیدی کارت دارند قابل استفاده است.
جوجیان تصریح کرد: میخواستند در بازیهای آسیایی خبرنگاران را حذف و به جای آن از هوش مصنوعی استفاده کنند، اما من مخالفت کردم، چون رسانهها و خبرنگاران اهمیت دارند و نمیشود از هوش مصنوعی به جای خبرنگار استفاده کرد.