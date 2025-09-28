کرومی از کجا پیدایش شد؟!

کرومی (Kuromi) یکی از شخصیت‌های کارتونی شرکت ژاپنی Sanrio است. این انیمیشن اولین بار در سال ۲۰۰۵ منتشر شد و به سرعت به محبوبیت جهانی رسید.کرومی شخصیت منفی و در مقابل شخصیت مثبت و گوگولی «My Melody» است. البته جای تعجب است که شخصیت مثبت این انیمیشن به اندازهٔ شخصیت منفی‌اش محبوب و معروف نیست!کرومی، با طراحی فانتزی و ظاهری شیطانی در تناسب با دنیای کودکانه، بین کودکان و نوجوانان و علاقه‌مندان به فرهنگ پاپ در سراسر دنیا، از جمله ایران، طرفداران زیادی پیدا کرد. اما پرسش مهم اینجاست: آیا کرومی صرفاً یک کاراکتر بانمک است یا با نشانه‌هایی که دارد با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی ما در تضاد قرار می‌گیرد؟

نشانه‌های تاریک در پس ظاهر بانمک کرومی

انیمیشن «مای ملودی و کرومی» در دنیایی جذاب و فانتزی با رنگ‌های ملیح و پاستیلی حتی می‌تواند برای بزرگسالان هم چشم‌نواز و جذاب باشد. اما شخصیت ظاهراً بامزه و کارتونی کرومی در کنار نشانه‌های تاریکی که در خود دارد، پیام‌هایی متناقض را به مخاطب، به ویژه مخاطب کودک و نوجوان، منتقل می‌کند.

از جمله:

۱. رنگ سیاه: رنگ غالب در ظاهر کرومی سیاه است. در دنیای مدرن، این رنگ بیشتر نماد «استایل متفاوت» یا «حس تاریکی» در مد محسوب می‌شود. اما در سنت ایرانی اسلامی، رنگ سیاه اغلب بار سنگینی از غم، مرگ یا حتی نشانهٔ تاریکی و شر به همراه دارد. استفاده از این رنگ در شخصیتی کودکانه و برای مخاطب کودک، که اصولاً باید از رنگ‌های شاد و زیبا بهره بگیرد، ناخودآگاه حس منفی در ذهن مخاطب ایرانی ایجاد می‌کند.

۲. گوش‌های تیز و دم مثلثی: طراحی گوش‌ها و دم کرومی یادآور شاخ و دم شیطان در کلیشه‌های تصویری رایج است. این شباهت‌ها در رسانه‌های غربی بیشتر جنبهٔ طنز یا اغراق دارند، اما در بستر فرهنگی ایران، این نشانه‌ها مستقیماً به «شیطانی بودن» تعبیر می‌شوند. چنین نمادهایی می‌توانند ذهن مخاطب را به سمت مفاهیم شرارت و نافرمانی سوق دهند.

۳. جمجمه روی سر: یکی از بارزترین نمادهای کرومی، تصویر جمجمه‌ای کوچک روی پیشانی اوست. جمجمه در ادبیات تصویری جهانی، نماد مرگ، خشونت و پوچی است. در فرقه‌های شیطان‌پرستی، فراماسونری، نهیلیسم و... هم جمجمه نمادی رایج است. ترکیب این نماد با بدن کوچک و بانمک کرومی، نوعی وارونگی معنایی به وجود می‌آورد که می‌تواند به عادی‌سازی مفاهیم منفی در ذهن مخاطب کودک یا نوجوان منجر شود.