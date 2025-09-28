باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه شش مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۰ میلیون تومان
|ربع سکه
|۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۳ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان