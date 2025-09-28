امروز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه شش مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۰ میلیون تومان
ربع سکه  ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۳ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان
۱۱:۰۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
علی برکت الله
۱۱:۰۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
جلوی احتکارگران بورس و دلار و طلا و کالا را بگیرید ،این روند نابودکننده اعتماد مردم و باعث شکاف وحشتناک اجتماعی است
