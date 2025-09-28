نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» با ارسال بیش از ۵۰۰ اثر از کشور‌های مختلف در قشم برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با ارسال بیش از ۵۰۰ اثر از ایران و کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، چین و استرالیا، نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» در آبان‌ماه به میزبانی قشم برگزار خواهد شد.

 رویداد فرهنگی و هنری «آوای صلح» با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و به همت معاونت فرهنگی و هنری خانه سرباز صلح ایران برگزار می‌شود. این جشنواره با دبیری لاله اسکندری در بخش‌های فیلم کوتاه، فیلم بلند داستانی، مستند و انیمیشن آبان ماه پیش رو میزبان آثار ملی و بین‌المللی خواهد بود.

تاکنون بیش از ۵۰۰ اثر از ایران و ۱۱ کشور جهان از جمله آمریکا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، چین و استرالیا به دبیرخانه ارسال شده که آثار بخش فیلم کوتاه داستانی بیشترین سهم را در فیلم‌های ارسالی به خود اختصاص داده است.

به منظور فراهم‌کردن امکان حضور گسترده‌تر فیلم‌سازان، سایت جشنواره از فردا به مدت ۱۰ روز برای ثبت‌نام و ارسال آثار بازگشایی می‌شود. 

