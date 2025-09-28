باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در عصری که روایت‌ها گاه در غبار فراموشی گم می‌شوند، دیوارنگاره جدید شیراز که به بهانه هفته دفاع مقدس اکران شده است نه تنها یک بازنمایی هنری، بلکه یک بیانیه قوی است. با پس‌زمینه‌ای از پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، چهار رزمنده، با چهره‌هایی مصمم و امیدبخش، نمادی از پایداری و اقتدار را به نمایش می‌گذارند.

جمله دفاع مقدس ادامه دارد، یادآوری قدرت‌مندی روح مقاومت و ایستادگی ملتی است که همواره در برابر چالش‌ها سربلند بیرون آمده است. این تصویر به وضوح نشان می‌دهد که دفاع مقدس، نه فقط یک برهه تاریخی، بلکه یک جریان حیاتی و مستمر در قلب جامعه ماست.

این دیوارنگاره نه تنها یک قاب، بلکه روایتی است از نسلی که با جان و دل، از خاک و ناموسش دفاع کرد. تصویری از مردانی که در آغوشِ سختی‌ها، جوانه‌های امید را پروراندند و حماسه‌ای آفریدند که تا ابد در تاریخِ این سرزمین، سرخ و سبز خواهد ماند.

دست‌هایی که به نشانه پیروزی بالا رفته‌اند، از وحدت، امید و خودباوری سخن می‌گویند و یادآور این حقیقت هستند که نسل‌های متوالی ایران، با همان روحیه ایثار و شجاعت، برای حفظ استقلال و ارزش‌هایشان ایستاده‌اند.

این اثر هنری به ما دفاع از هویت فرهنگی، استقلال ملی و آرمان‌های بلند انقلاب را یادآور می‌شود. الهام‌بخش است و به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با تکیه بر ایمان و همبستگی، بر تمامی موانع فائق آمد و آینده‌ای روشن‌تر را بنا نهاد.