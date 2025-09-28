باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در آیین نواختن زنگ مقاومت که به مناسبت شروع سال تحصیلی و در هفته دفاع مقدس برگزار شد؛ گفت: آموزش و تعلیم فلسفه اصلی رسالت پیامبر اسلام است و بزرگ‌ترین ارزش برای انسان، تحصیل علم و دانش است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با یادآوری نقش برجسته دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس و اسارت، افزود: بیش از ۴۵ درصد اسرا در جنگ تحمیلی دانش‌آموز بودند که با ایثار و مقاومت خود، درس بزرگی به همه ما دادند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین تاکید کرد که آموزش محدود به زمان، مکان و جنسیت نیست و طلب علم فریضه‌ای است که باید تا پایان عمر ادامه یابد.

رئیس بنیاد شهید با اشاره به تقارن شروع سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، گفت: این تقارن نشان‌دهنده همبستگی میان تربیت نسل آینده و ارزش‌های دفاع مقدس است.

اوحدی دانش‌آموزان را سرمایه‌های آینده کشور خواند و از آنان خواست تا با تلاش و پشتکار، تحول جدی در زندگی علمی خود ایجاد کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به نقش معلمان به عنوان راهنمایان اخلاق و علم اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: معلمان، ستون‌های اصلی تعلیم و تربیت هستند که باید قدرشان دانسته شود.