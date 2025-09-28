باشگاه خبرنگاران جوان- غریب سجادی در جلسه شورای اداری شهرستان، ضمن قدردانی از همراهی استاندار کردستان، نمایندگان مردم سنندج، دیواندره و کامیاران و سایر مدیران، اظهار داشت: جلسات شورای اداری جای شعار نیست. مدیرانی که نسبت به حضور در جلسات و پیگیری مصوبات بی‌تفاوت باشند، انتظار نداشته باشند اعتبارات در اختیارشان قرار گیرد.

وی با انتقاد از غیبت مکرر برخی مدیران تأکید کرد: تکرار بی‌توجهی و عدم حضور در جلسات پذیرفتنی نیست. از این پس همکاری سایر دستگاه‌ها با این ادارات منوط به تصمیم فرمانداری خواهد بود.

فرماندار سنندج با هشدار نسبت به جابجایی اعتبارات بدون هماهنگی خاطرنشان کرد: هیچ اداره‌ای حق ندارد اعتبارات پروژه‌ها را بدون هماهنگی با فرمانداری جابجا کند. پروژه‌های عمرانی نباید قربانی بی‌توجهی یا سوءمدیریت شوند.

وی در ادامه با اشاره به نیاز‌های جدی شهرستان در حوزه‌های راه، آب، بهداشت، زیرساخت‌های شهری و روستایی گفت: برخی پروژه‌ها به دلیل کمبود اعتبار یا عدم هماهنگی دستگاه‌ها با تأخیر مواجه شده‌اند. با حمایت استاندار کردستان، نمایندگان مردم و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی تلاش می‌کنیم این موانع رفع شود و پروژه‌ها با سرعت بیشتری به نتیجه برسند.

سجادی همچنین به میزبانی سنندج از مسابقات بین‌المللی قرآن کریم اشاره کرد و افزود: این رویداد فرصتی بزرگ برای معرفی توانمندی‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی است. همه دستگاه‌ها باید پای کار باشند تا از این فرصت ارزشمند برای ارتقای جایگاه کردستان بهترین بهره را ببریم.

فرماندار سنندج در پایان با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: با وجود فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های بین المللی، نباید در اجرای پروژه‌های عمرانی تعلل شود. فرمانداری وظیفه هماهنگی و نظارت دارد و هر دستگاه باید وظایف خود را به‌موقع انجام دهد. همه ما فرزندان این استان هستیم و با دغدغه مشترک باید در مسیر توسعه و خدمت به مردم گام برداریم. مردم انتظار عمل دارند، نه وعده‌های تکراری.