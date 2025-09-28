رئیس سازمان بسیج گفت: دشمن به دنبال ایرانی ضعیف و وابسته است اما نظام جمهوری اسلامی با پشتوانه فرهنگ مقاومت و حضور مردم اجازه نداده فشارها و تهدیدها ملت را از مسیر استقلال و توسعه بازدارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سلیمانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انقلاب اسلامی نشان داده که هدف اصلیاش برقراری صلح و عدالت در جهان است و به هیچوجه جنگطلبی در ذات این انقلاب جایگاهی ندارد، اما در برابر هرگونه تهدید و تجاوز دشمن، ملت ایران با اقتدار و ایستادگی مسیر مقاومت را انتخاب کرده است.
وی با اشاره به ابعاد تمدنی انقلاب اسلامی بیان کرد: این انقلاب جلوهای از عظمت ملتی است که توانسته با اتکا به اخلاق، معنویت و دانش مسیر تمدنسازی نوین اسلامی را پیش روی خود ترسیم کند و ایران امروز با تکیه بر سبک زندگی اسلامی در حال حرکت به سوی قلههای پیشرفت و تعالی است.
سلیمانی خاطرنشان کرد: ایران در جایگاه پرچمدار تمدن اسلامی قرار دارد و همین موضوع سبب شده که دشمنان تلاش فراوانی برای توقف حرکت کشور به کار گیرند، اما ملت ایران با مقاومت همهجانبه و دستاوردهای روزافزون خود مسیر پیروزی را ادامه میدهد.
رئیس سازمان بسیج تأکید کرد: دشمن به دنبال ایرانی ضعیف و وابسته است، اما نظام جمهوری اسلامی با پشتوانه فرهنگ مقاومت و حضور مردم اجازه نداده فشارها و تهدیدها ملت را از مسیر استقلال و توسعه بازدارد و همین ایستادگی، نقشههای دشمنان را خنثی کرده است.
سردار سلیمانی تصریح کرد: نسل جوان، بسیج و نهادهای مردمی نقشی کلیدی در استمرار مسیر انقلاب دارند و با خلاقیت، نوآوری و حضور فعال خود در عرصههای علمی، اقتصادی و فرهنگی توانستهاند اثبات کنند که ایران هر روز اثرگذارتر از گذشته در صحنه بینالمللی ظاهر میشود.
سلیمانی با بیان اینکه ظرفیتهای عظیم مردمی نقطه اتکای اصلی انقلاب است، افزود: ایستادگی و پویایی جامعه در بخشهای مختلف نشاندهنده قدرت روزافزون ایران در عرصه جهانی است و این موضوع دشمنان را از دستیابی به اهدافشان بازداشته است.
رئیس سازمان بسیج یادآور شد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگوگیری از شهیدان یک ضرورت اساسی برای ادامه مسیر انقلاب است و این فرهنگ میتواند نسلهای آینده را در برابر تهدیدها مقاومتر و باانگیزهتر کند.
این مقام نظامی مسئول اضافه کرد: یاد و خاطره شهیدان باید به عنوان چراغ راه جامعه زنده نگاه داشته شود، زیرا همین ارزشها رمز بقا، پایداری و اقتدار ملت ایران است و موجب شده که کشور با وجود همه فشارها همچنان استوار بماند.
سلیمانی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ثابت کرده که پیوند عمیق میان مردم و نظام، رمز اصلی موفقیت کشور است و این اتحاد و انسجام میتواند هر توطئهای را بیاثر کند و ملت را در مسیر پیشرفت یاری دهد.
رئیس سازمان بسیج در پایان بیان کرد: پیام انقلاب اسلامی به همه ملتها، پیام صلح، عدالت و مقاومت است و این راهبرد با اتکا به ایمان مردم و رهبری الهی ادامه خواهد داشت و آیندهای روشنتر برای ایران و جهان اسلام رقم خواهد زد.
منبع: تسنیم