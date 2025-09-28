رئیس سازمان بسیج گفت: دشمن به دنبال ایرانی ضعیف و وابسته است اما نظام جمهوری اسلامی با پشتوانه فرهنگ مقاومت و حضور مردم اجازه نداده فشارها و تهدیدها ملت را از مسیر استقلال و توسعه بازدارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سلیمانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انقلاب اسلامی نشان داده که هدف اصلی‌اش برقراری صلح و عدالت در جهان است و به هیچ‌وجه جنگ‌طلبی در ذات این انقلاب جایگاهی ندارد، اما در برابر هرگونه تهدید و تجاوز دشمن، ملت ایران با اقتدار و ایستادگی مسیر مقاومت را انتخاب کرده است.

وی با اشاره به ابعاد تمدنی انقلاب اسلامی بیان کرد: این انقلاب جلوه‌ای از عظمت ملتی است که توانسته با اتکا به اخلاق، معنویت و دانش مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی را پیش روی خود ترسیم کند و ایران امروز با تکیه بر سبک زندگی اسلامی در حال حرکت به سوی قله‌های پیشرفت و تعالی است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: ایران در جایگاه پرچمدار تمدن اسلامی قرار دارد و همین موضوع سبب شده که دشمنان تلاش فراوانی برای توقف حرکت کشور به کار گیرند، اما ملت ایران با مقاومت همه‌جانبه و دستاورد‌های روزافزون خود مسیر پیروزی را ادامه می‌دهد.

رئیس سازمان بسیج تأکید کرد: دشمن به دنبال ایرانی ضعیف و وابسته است، اما نظام جمهوری اسلامی با پشتوانه فرهنگ مقاومت و حضور مردم اجازه نداده فشار‌ها و تهدید‌ها ملت را از مسیر استقلال و توسعه بازدارد و همین ایستادگی، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده است.

سردار سلیمانی تصریح کرد: نسل جوان، بسیج و نهاد‌های مردمی نقشی کلیدی در استمرار مسیر انقلاب دارند و با خلاقیت، نوآوری و حضور فعال خود در عرصه‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی توانسته‌اند اثبات کنند که ایران هر روز اثرگذارتر از گذشته در صحنه بین‌المللی ظاهر می‌شود.

سلیمانی با بیان اینکه ظرفیت‌های عظیم مردمی نقطه اتکای اصلی انقلاب است، افزود: ایستادگی و پویایی جامعه در بخش‌های مختلف نشان‌دهنده قدرت روزافزون ایران در عرصه جهانی است و این موضوع دشمنان را از دستیابی به اهدافشان بازداشته است.

رئیس سازمان بسیج یادآور شد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگوگیری از شهیدان یک ضرورت اساسی برای ادامه مسیر انقلاب است و این فرهنگ می‌تواند نسل‌های آینده را در برابر تهدید‌ها مقاوم‌تر و باانگیزه‌تر کند.

این مقام نظامی مسئول اضافه کرد: یاد و خاطره شهیدان باید به عنوان چراغ راه جامعه زنده نگاه داشته شود، زیرا همین ارزش‌ها رمز بقا، پایداری و اقتدار ملت ایران است و موجب شده که کشور با وجود همه فشار‌ها همچنان استوار بماند.

سلیمانی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ثابت کرده که پیوند عمیق میان مردم و نظام، رمز اصلی موفقیت کشور است و این اتحاد و انسجام می‌تواند هر توطئه‌ای را بی‌اثر کند و ملت را در مسیر پیشرفت یاری دهد.

رئیس سازمان بسیج در پایان بیان کرد: پیام انقلاب اسلامی به همه ملت‌ها، پیام صلح، عدالت و مقاومت است و این راهبرد با اتکا به ایمان مردم و رهبری الهی ادامه خواهد داشت و آینده‌ای روشن‌تر برای ایران و جهان اسلام رقم خواهد زد.

منبع: تسنیم

برچسب ها: تهدیدات دشمن ، بسیج مستضعفین
خبرهای مرتبط
امام جمعه دامغان:
عقب‌نشینی دشمن از جنگ‌طلبی نتیجه مقاومت است
شکست قطعنامه ضدایرانی اوج رسوایی آمریکا بود
پایان رزمایش لشگر عملیاتی ۲۵ کربلای مازندران در منطقه لجنه شاهرود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.