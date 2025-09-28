طرح ملی پست عشایری در استان خوزستان آغاز شد.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛تداوم مشکلات مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت/ سهامداران چشم انتطار تعیین تکلیف
باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل امور عشایر خوزستان گفت: این طرح با هدف تحقق عدالت ارتباطی و گسترش خدمات نوین پستی در مناطق عشایری اجرا میشود.
سید اسکندر موسوی زاده با اشاره به اینکه طرح ملی پست عشایری به صورت آزمایشی در استان خوزستان و شش استان دیگر کشور انجام میشود، ادامه داد: طرح ملی پست عشایری گامی مهم برای ارائه خدمات پستی به مناطق محروم و عشایری است.
وی ادامه داد: در این طرح هر خانوار عشایری دارای کد پستی میباشد و مرسولات پستی با داشتن این کد جابجا و بدست خانوادههای میرسد.
منبع صدا و سیما