همزمان با هفته گردشگری، نمایشگاه هفت‌روزه صنایع دستی و آثار هنری در قلعه تاریخی اختیارالدین هرات آغاز به‌کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با هفته گردشگری، نمایشگاه هفت‌روزه صنایع دستی و آثار هنری روز شنبه، ۵ مهر، در قلعه تاریخی اختیارالدین شهر هرات آغاز به‌کار کرد.

این رویداد فرهنگی با همکاری اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات و دفتر همکاری‌های بین‌المللی ترکیه (تیکا) برگزار شده و صدها اثر تولیدی هنرمندان زن و مرد از سراسر ولایت هرات را به نمایش گذاشته است.

احمدالله متقی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، هدف از این نمایشگاه را حمایت از هنرمندان و صنعت‌گران محلی از طریق معرفی آثارشان عنوان کرده و اظهار داشت که چنین نمایشگاه‌هایی بستر مناسبی برای ترویج فرهنگ و هنر بومی و تقویت صنعت گردشگری فراهم می‌کند. 

بیش از ۱۰۰ غرفه در دو بخش مجزا برای آثار تولیدی زنان و مردان در این نمایشگاه در نظر گرفته شده و صنایع دستی، آثار هنری، محصولات تزئینی و تولیدات سنتی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته‌اند.

متقی همچنین از رشد چشمگیر گردشگری در هرات خبر داد و اعلام کرد که در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۷۰۰ گردشگر خارجی و بیش از ۱۴ هزار گردشگر داخلی از بناهای تاریخی این ولایت بازدید کرده‌اند.

عرفات دینیز، مسئول دفتر تیکا در هرات، نیز تأکید کرد که نمایش آثار هنری و صنایع دستی نه‌تنها به معرفی فرهنگ محلی کمک می‌کند، بلکه زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم می‌سازد.

بازدیدکنندگان و غرفه‌داران از برگزاری این نمایشگاه استقبال کرده و خواستار تداوم چنین برنامه‌هایی در سطح ملی و بین‌المللی شدند. به‌گفته آنان، نمایشگاه‌های فرهنگی نقش مهمی در معرفی محصولات محلی، حمایت از هنرمندان و رونق اقتصادی ایفا می‌کنند.

 این سومین سال پیاپی است که نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت هفته گردشگری با همکاری دفتر تیکا و اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات برگزار می‌شود.

 قلعه اختیارالدین، به‌عنوان یکی از نمادهای تاریخی این شهر، بار دیگر میزبان هنرمندان و صنعت‌گران محلی شده تا جلوه‌ای از هنر و فرهنگ افغانستان را به نمایش بگذارد.

برچسب ها: صنایع دستی ، افغانستان ، هنرمندان افغانستانی
خبرهای مرتبط
حضور افغانستان در شانزدهمین جشنواره فرهنگ و اقتصاد ایران زمین
نمایش ۴۷۰ اثر از هنرمندان داخلی و خارجی در برج آزادی
نمایشگاه هنرمندان افغانستانی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ دیپلماسی در شورای امنیت سازمان ملل
سید مقاومت: مشعلی که هرگز خاموش نمی‌شود
روسیه: تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های ایران نوعی «فریبکاری» است
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران؛ اروپا مکانیسم ماشه را فعال کرد
روبیو: آمریکا همچنان انتظار دارد که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود
صحنه‌ای از فروپاشی: سخنرانی جنایتکار جنگی برای صندلی‌های خالی
طالبان حضور گروه‌های مسلح در افغانستان را رد کرد
سئول: توافق تجاری با ترامپ در سطح فعلی عملی نیست
تازه‌کار‌هایی که سیاست خارجی لندن را به بن‌بست می‌برند
سن‌مارینو کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
آخرین اخبار
ترامپ با رهبران کنگره درباره اقدامات علیه تعطیلی دولت گفت‌و‌گو خواهد کرد
ونزوئلا رزمایش نظامی در سواحل خود برگزار کرد
اعلام آمادگی مصر برای پایان دادن به جنگ غزه بر اساس طرح آمریکا
سفر هیئت بلندپایه آلمانی به کابل پس از ۴ سال
سن‌مارینو کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
مالزی در نشست سازمان ملل خواستار تحریم اسرائیل شد
عربستان: زمان یافتن راه‌حلی عادلانه و پایدار برای آرمان فلسطین فرا رسیده است
۱۱ کشته و زخمی در تیراندازی کارولینای شمالی
تظاهرات در اراضی اشغالی پیش از دیدار نتانیاهو و ترامپ
بخشی از حریم هوایی لهستان بسته شد
دیدار سرپرست نمایندگی ایران در جلال‌آباد با استاندار ننگرهار
تأکید طالبان و حزب جماعت اسلامی پاکستان بر تقویت روابط دوجانبه در دیدار کابل
بازداشت دستکم ۸ مهاجر افغان در عملیات مرزی ترکیه
طالبان حضور گروه‌های مسلح در افغانستان را رد کرد
روسیه: تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های ایران نوعی «فریبکاری» است
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران؛ اروپا مکانیسم ماشه را فعال کرد
روبیو: آمریکا همچنان انتظار دارد که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود
تازه‌کار‌هایی که سیاست خارجی لندن را به بن‌بست می‌برند
مرگ دیپلماسی در شورای امنیت سازمان ملل
سئول: توافق تجاری با ترامپ در سطح فعلی عملی نیست
سید مقاومت: مشعلی که هرگز خاموش نمی‌شود
صحنه‌ای از فروپاشی: سخنرانی جنایتکار جنگی برای صندلی‌های خالی
زلنسکی: پوتین در حال آماده شدن برای حمله به یک کشور اروپایی دیگر است
بیش از ۳۰ کشته در حادثه ازدحام جمعیت در هند
روسیه: بازگشت تحریم‌ها علیه ایران غیرقانونی است
حماس: طرح آتش‌بس ترامپ درباره غزه را دریافت نکرده‌ایم
ترور نصرالله، پایان داستان نیست/ روی شکست مقاومت شرط نبندید
شیخ نعیم قاسم: اجازه خلع سلاح حزب‌الله را نمی‌دهیم
تجمع هزاران هوادار حزب‌الله در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
 زلنسکی برای نخستین بار دریافت سامانه‌های پاتریوت از تل‌آویو را تأیید کرد