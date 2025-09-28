باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با هفته گردشگری، نمایشگاه هفت‌روزه صنایع دستی و آثار هنری روز شنبه، ۵ مهر، در قلعه تاریخی اختیارالدین شهر هرات آغاز به‌کار کرد.

این رویداد فرهنگی با همکاری اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات و دفتر همکاری‌های بین‌المللی ترکیه (تیکا) برگزار شده و صدها اثر تولیدی هنرمندان زن و مرد از سراسر ولایت هرات را به نمایش گذاشته است.

احمدالله متقی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، هدف از این نمایشگاه را حمایت از هنرمندان و صنعت‌گران محلی از طریق معرفی آثارشان عنوان کرده و اظهار داشت که چنین نمایشگاه‌هایی بستر مناسبی برای ترویج فرهنگ و هنر بومی و تقویت صنعت گردشگری فراهم می‌کند.

بیش از ۱۰۰ غرفه در دو بخش مجزا برای آثار تولیدی زنان و مردان در این نمایشگاه در نظر گرفته شده و صنایع دستی، آثار هنری، محصولات تزئینی و تولیدات سنتی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته‌اند.

متقی همچنین از رشد چشمگیر گردشگری در هرات خبر داد و اعلام کرد که در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۷۰۰ گردشگر خارجی و بیش از ۱۴ هزار گردشگر داخلی از بناهای تاریخی این ولایت بازدید کرده‌اند.

عرفات دینیز، مسئول دفتر تیکا در هرات، نیز تأکید کرد که نمایش آثار هنری و صنایع دستی نه‌تنها به معرفی فرهنگ محلی کمک می‌کند، بلکه زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم می‌سازد.

بازدیدکنندگان و غرفه‌داران از برگزاری این نمایشگاه استقبال کرده و خواستار تداوم چنین برنامه‌هایی در سطح ملی و بین‌المللی شدند. به‌گفته آنان، نمایشگاه‌های فرهنگی نقش مهمی در معرفی محصولات محلی، حمایت از هنرمندان و رونق اقتصادی ایفا می‌کنند.

این سومین سال پیاپی است که نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت هفته گردشگری با همکاری دفتر تیکا و اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات برگزار می‌شود.

قلعه اختیارالدین، به‌عنوان یکی از نمادهای تاریخی این شهر، بار دیگر میزبان هنرمندان و صنعت‌گران محلی شده تا جلوه‌ای از هنر و فرهنگ افغانستان را به نمایش بگذارد.