باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، روز شنبه تصمیم آمریکا برای لغو ویزای خود را محکوم کرد و واشنگتن را به دلیل انتقاداتش از جنگ اسرائیل در غزه، متهم به نقض قوانین بین‌المللی نمود.

آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ویزای پترو را لغو خواهد کرد، پس از آنکه او به خیابان‌های نیویورک رفت تا در یک تظاهرات طرفداری از فلسطین شرکت کند و از سربازان آمریکایی خواست که دستورات دونالد ترامپ را نادیده بگیرند.

پترو در شبکه‌های اجتماعی گفت: «من دیگر ویزایی برای سفر به ایالات متحده ندارم. برایم مهم نیست. من به ویزا نیاز ندارم...، زیرا من نه تنها یک شهروند کلمبیایی، بلکه یک شهروند اروپایی هستم و خودم را یک انسان آزاد در جهان می‌دانم.»

او در پستی در شبکه ایکس افزود: «لغو ویزا به دلیل محکوم کردن نسل‌کشی، نشان می‌دهد که آمریکا دیگر به قوانین بین‌مللی احترام نمی‌گذارد.»

اسرائیل بار‌ها اتهامات نسل‌کشی در مورد اقداماتش در غزه را رد کرده و ادعا می‌کند که در حال دفاع از خود عمل می‌کند.

تصاویر فلسطینیانی که از گرسنگی رنج می‌برند، از جمله کودکان، خشم جهانیان را نسبت به تهاجم اسرائیل به غزه برانگیخته است. بر اساس آمار مقامات غزه، این جنگ تاکنون منجر به کشته شدن ۶۵،۰۰۰ نفر و آوارگی داخلی کل جمعیت این منطقه شده است.

بسیاری از کارشناسان حقوق بشر، پژوهشگران و یک تحقیق سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که این اقدامات مصداق نسل‌کشی است.

پترو در خطاب به جمعیت معترضان طرفدار فلسطین در خارج از مقر سازمان ملل در منهتن، خواستار تشکیل یک نیروی مسلح جهانی با اولویت آزادسازی فلسطینیان شد و از سربازان آمریکایی خواست «تفنگ‌های خود را به سوی مردم نشانه نروند. دستورات ترامپ را اطاعت نکنید. از فرمان‌های بشریت اطاعت کنید.»

وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه ایکس پست کرد که به «دلیل اقدامات بی‌پروا و تحریک‌آمیز پترو، ویزای او را لغو خواهد کرد.»

وزارت امور خارجه کلمبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که استفاده از لغو ویزا به عنوان سلاح دیپلماتیک، برخلاف روح منشور سازمان ملل است که از آزادی بیان محافظت و استقلال کشور‌های عضو را در رویداد‌های این سازمان تضمین می‌کند.

این وزارتخانه گفت: «سازمان ملل باید یک کشور میزبان کاملاً بی‌طرف پیدا کند... که به خود سازمان اجازه دهد مجوز ورود به قلمرو آن کشور میزبان جدید را صادر کند.»

پترو اولین رئیس‌جمهور کلمبیایی نیست که ویزای آمریکایش لغو شده است. در سال ۱۹۹۶، ویزای ارنستو سامپر، رئیس‌جمهور وقت، به دلیل یک رسوایی سیاسی مرتبط با ادعا‌های مبنی بر تأمین بودجه کارزار انتخاباتی او توسط کارتل مواد مخدر کالی، لغو شد.

روابط بوگوتا و واشنگتن از زمانی که ترامپ مجدداً به قدرت بازگشت، تیره شده است. اوایل امسال، پترو پرواز‌های اخراج مهاجران از آمریکا را متوقف کرد که منجر به تهدید به اعمال تعرفه و تحریم شد. دو طرف بعداً به یک توافق رسیدند.

در ماه ژوئیه، هر دو کشور پس از آنکه پترو مقامات آمریکایی را به طراحی یک کودتا متهم کرد، سفیران خود را فراخواندند؛ ادعایی که واشنگتن آن را بی‌اساس خواند.

پترو در سال ۲۰۲۴ روابط دیپلماتیک کلمبیا با اسرائیل را قطع و صادرات زغال‌سنگ کلمبیا به این کشور را ممنوع کرد.

منبع: رویترز