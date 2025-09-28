باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به وضعیت فرونشتهای کشور اشاره کرد و گفت: از ۶۹ دشت موجود در کشور، ۴۲۸ دشت به عنوان ممنوعه و بحرانی شناخته شدهاند که این به معنای بیش از ۷۰ درصد از دشتهاست. همچنین، بیش از ۳۵۰ دشت دیگر نیز دارای علامت فرونشت هستند که این وضعیت نگرانکننده است.
او افزود: تنها راه مقابله با این بحران فرونشت ها، کاهش برداشت آب است باید سطوح اراضی کشاورزی آبی را در این مناطق کاهش دهیم و برداشت آب را به حداقل برسانیم. امیدواریم با این تدابیر، تسکینی برای وضعیت فرونشستها فراهم شود.
بزرگزاده در پایان تأکید کرد که مدیریت صحیح منابع آب، نیازمند همکاری همهجانبه تمامی بخشها است.