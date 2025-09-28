با هر اقدام اشتباه دشمن به شدت برخورد خواهیم کرد

امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در جمع دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، گفت: نیرو‌های مسلح دشمن را در رسیدن به خواسته‌های نامشروع خود ناکام گذاشتند، شکست را بر او تحمیل کرند و ملت بزرگ ایران پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین اختتامیه بیست و سومین دوره جامعه‌پذیری نظامی مشترک دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش که همزمان با هفته دفاع مقدس در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان وظیفه نیروی زمینی برگزار شد، با اشاره به مأموریت نیرو‌های مسلح، اظهار کرد: نیرو‌های مسلح و به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، مأموریت بسیار مهمی برای مراقبت و پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برعهده دارد.

وی خطاب به دانشجویان افسری حاضر در مراسم، بیان کرد: شما در ایام خاص، ورود به ارتش را انتخاب کردید که دشمن با خیال خام و با محاسبات اشتباه و غلط، امنیت کشور، تمامیت ارضی، استقلال و نظام اسلامی را مورد تهدید قرار داد، امّا در نهایت با ایستادگی ملت بزرگ ایران و نیرو‌های مسلح شکست خورد و نیرو‌های مسلح مقتدر، به پشتوانه ملت و رهبری حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، دشمن را در رسیدن به خواسته‌های نامشروع خود ناکام گذاشت و شکست را بر او تحمیل کرد و ملت بزرگ ایران پیروز شد.

امیر سرلشکر حاتمی آمادگی نیرو‌های مسلح را دائمی خواند و تصریح کرد: آمادگی دائمی نیرو‌های مسلح، بسیار ارزشمند است، ما به صورت مستمر دشمن را زیر نظر داریم و با هرگونه کار اشتباه و غلط او، به شدت برخورد خواهیم کرد.

عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: دشمن درصدد ایجاد تردید در ذهن و فکر مردم و بخصوص جوانان است، امّا حضور شما جوانان برومند در ارتش، برای ملت بزرگ ایران، اطمینان آفرین است. پیام شما به آحاد مردم عزیز، بصیر و مقاوم ایران اسلامی این است که ما فرزندان شما در ارتش، ضامن امنیت، سلامت و سرمایه شما هستیم پس توجهی به یاوه‌گویی‌های دشمن، نداشته باشید و به حرکت خود برای پیشرفت کشور ادامه دهید.

فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از سخنان خود به حضور ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه اشاره و اظهار کرد: ملت بزرگ و بصیر ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، هوشمندانه، مهم‌ترین نقش را ایفا کرد و اگر نیاز باشد، باز هم به میدان خواهد آمد و با مسئولیت‌پذیری، به ایفای نقش خود خواهد پرداخت.

وی با بیان اینکه ما در ارتش، مراقب هستیم که کسی چشم طمع به مرز‌های شرف ملت ایران نداشته باشد، تصریح کرد: ارتش با چشمانی همیشه بیدار، مأموریت خود را انجام خواهد داد. این کار، البته کار آسانی نیست و لازمه‌اش آن است که جوانانی که تازه وارد ارتش شده‌اند، آمادگی خود را حفظ و تقویت کنند. ما در جهانی مأموریت خود را انجام می‌دهیم که در هر لحظه‌اش عرصه‌های علم و فناوری در حال پیشرفت است و هر روز با یک تحول علمی و فناورانه مواجه‌ایم.

امیر سرلشکر حاتمی ادامه داد: ما نیازمند نیرو‌های مسلح و ارتشی مقتدر، خردمند، دانشمند و متخصص هستیم، شما جوانان عزیز باید دانش و تخصص‌های لازم را کسب کنید و با رسیدن به حد اعلای توانمندی، هم مأموریت خود در ارتش جمهوری اسلامی ایران را به بهترین شکل انجام دهید و هم برای پیشرفت روزافزون ایران اسلامی، به ملت و کشور خود خدمت کنید و معنا و مفهوم شعار «ارتش فدای ملت و ملت برای ارتش»، نیز دقیقاً در همین موضوع نهفته است.

وی در ادامه سخنان خویش، خطاب به فرماندهان و مسئولان ارتش گفت: ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی در موقعیت خاص‌تر از گذشته و با دشمنانی خبیث‌تر، دست و پنجه نرم می‌کند، شما باید از این فرصت حداکثر استفاده را کرده و ان‌شاالله این جوانان مستعد و آماده را برای ورود به میدان و انجام مأموریت‌هایی بزرگ و خطیر، آماده کنید.

فرمانده کل ارتش همچنین به تشریح نقش بی‌بدیل و اثرگذار فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی) پرداخت و تصریح کرد: الگوی اول همه ما در تمامی ابعاد، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) است، ما در جنگ۱۲ روزه تحمیلی شاهد بودیم که دشمن با سال‌ها برنامه‌ریزی، تلاش کرد با شهادت فرماندهان، نیرو‌های مسلح، ارتش مقتدر و سپاه پاسداران قدرتمند را با خلاء فرماندهی و راهبری مدیریت مواجه کند، امّا با سرانگشت تدبیر فرمانده حکیم و عالی قدر کل قوا، این اتفاق رخ نداد و همواره شاهد زندگی سراسر نور معظمٌ‌له بوده‌ایم و در این جنگ تحمیلی نیز همچون گذشته حضور مقتدرانه و تعیین کننده فرماندهی معظم کل قوا را مشاهده کردیم، به‌نحوی که در طول جنگ فرماندهان ما ده‌ها فرمان کتبی و حضوری را از معظم‌ٌله دریافت کردند و محور اداره جنگ تحمیلی همین تدابیر راهگشا و بی‌بدیل بود.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش را که در میدان حاضر بودند، خطاب قرار داد و با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشورمان اظهار کرد: ایران اسلامی پر از ظرفیت است و شما و میلیون‌ها جوان این مرز و بوم، بزرگترین ظرفیت و توانمندی ایران اسلامی هستید. ما ظرفیت‌های بی‌شمار انسانی، علمی، فناوری، طبیعی و زیر ساختی در کشور داریم، ظرفیت‌های ما بسیار بیشتر از سرانه‌ای است که در دنیا می‌توانست به ما تعلق بگیرد. هدف دشمن از تلاش‌های مذبوحانه، توطئه‌ها و اقداماتی نظیر اعمال تحریم‌های ظالمانه، علاوه بر اعمال فشار به ملت عزیز ایران، نابودی همین ظرفیت‌ها و ایجاد بدبینی و شکاف بین مردم و نظام مقدس جمهوری است.

سرلشکر حاتمی افزود: دشمن باید بداند که ما با ظرفیت‌ها، توانایی‌ها، اراده‌ها و آرمان‌های بلندی که داریم، قطعاً پیروز خواهیم بود و در مکتب انتظار فرج امام زمان (عج) ما خیرخواهانه‌ترین، انسانی‌ترین و بزرگ‌ترین آرمان را نه فقط برای ایران و منطقه و بلکه برای کل جهان و بشریت داریم و قطعاً با توکل بر خداوند متعال پیروز خواهیم بود.

نظرات کاربران
علي
۱۱:۳۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
زنده باشند امير حاتمي ولي چقدر جاي سردار باقري خاليه
