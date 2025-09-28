باشگاه خبرنگاران جوان - ویتامین C یکی از ایمنترین و موثرترین ریزمغذیهاست که اگرچه درمانی برای سرماخوردگی نیست، اما میتواند به تقویت سیستم ایمنی، سلامت قلب، پیشگیری از مشکلات دوران بارداری، محافظت از چشمها و حتی کاهش چینوچروکهای پوستی کمک کند.
چه مقدار ویتامین C کافی است؟
حداکثر میزان مجاز مصرف روزانه ویتامین C برای بزرگسالان ۲۰۰۰ میلیگرم است. بسیاری از متخصصان توصیه میکنند ۵۰۰ میلیگرم در روز مصرف شود که هم ایمن و هم مفید است.کمبود ویتامین C بهندرت دیده میشود، اما در موارد شدید میتواند به بیماری «اسکوروی» منجر شود که علائمی مثل ضعف، کمخونی، خونریزی لثه و لق شدن دندانها دارد.
مواد غذایی بهترین منبع دریافت ویتامینها هستند. برای مثال:
یک لیوان آب پرتقال: ۹۷ میلیگرم
نصف فنجان فلفل قرمز: ۹۵ میلیگرم
یک عدد کیوی: ۷۰ میلیگرم
یک فنجان بروکلی پخته: ۷۴ میلیگرم
نقش ویتامین C در بدن
ویتامین C یا «اسید آسکوربیک» برای رشد و ترمیم بافتها ضروری است و در تشکیل کلاژن، جذب آهن، عملکرد سیستم ایمنی، ترمیم زخمها و سلامت غضروف، استخوان و دندانها نقش دارد.همچنین یک آنتیاکسیدان قوی است که بدن را در برابر رادیکالهای آزاد، دود سیگار و آلایندهها محافظت میکند.
فواید ویتامین C برای سلامتی
کاهش استرس: کمبود ویتامین C در افرادی که سیگار میکشند، الکل مینوشند یا اضافهوزن دارند بیشتر دیده میشود. این ماده حساس به استرس است و حفظ سطح آن نشانهای از سلامت عمومی بدن است.
کمک به سرماخوردگی: ویتامین C درمان سرماخوردگی نیست، اما میتواند خطر عوارضی مثل ذاتالریه یا عفونت ریه را کاهش دهد.
کاهش خطر سکته: برخی پژوهشها نشان دادهاند افرادی که سطح ویتامین C بالاتری در خون دارند، ۴۲٪ کمتر در معرض سکته هستند.
جوانی پوست: مصرف بالاتر ویتامین C با کاهش چینوچروک، خشکی و پیری پوست مرتبط است. محصولات پوستی حاوی ویتامین C نیز میتوانند ظاهر پوست را بهبود دهند.
همچنین شواهدی از نقش ویتامین C در کاهش التهاب، تقویت سلامت چشم، کاهش خطر سرطان و بیماریهای قلبی وجود دارد.
منابع غذایی ویتامین C
ویتامین C در بسیاری از میوهها و سبزیجات یافت میشود. منابع غنی عبارتاند از:
مرکبات (پرتقال، لیمو، گریپفروت)
فلفل دلمهای سبز و قرمز
توتفرنگی، کیوی، پاپایا و انبه
گوجهفرنگی، کلم بروکلی، کلم بروکسل و کلم قرمز
سیبزمینی سفید و شیرین
چگونه بیشتر ویتامین C دریافت کنیم؟
میوه و سبزیجات خردشده را همیشه آماده داشته باشید.
از سبزیجات تازه در ساندویچ و سالاد استفاده کنید.
توتها و میوههای تازه یا خشک را به غلات صبحانه اضافه کنید.
آب سبزیجات طبیعی بنوشید.
هیچ ویتامینی بهتنهایی معجزهگر نیست. بهترین راه برای سلامت عمومی، داشتن یک رژیم غذایی متنوع و متعادل است.با این حال، مصرف کافی ویتامین C چه از غذا و چه در صورت نیاز از مکملها میتواند نقشی کلیدی در تقویت ایمنی، پیشگیری از بیماریها و جوان نگه داشتن پوست ایفا کند.
منبع: روزنامه هفت صبح