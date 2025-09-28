باشگاه خبرنگاران جوان - ویتامین C یکی از ایمن‌ترین و موثرترین ریزمغذی‌هاست که اگرچه درمانی برای سرماخوردگی نیست، اما می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی، سلامت قلب، پیشگیری از مشکلات دوران بارداری، محافظت از چشم‌ها و حتی کاهش چین‌وچروک‌های پوستی کمک کند.

چه مقدار ویتامین C کافی است؟

حداکثر میزان مجاز مصرف روزانه ویتامین C برای بزرگسالان ۲۰۰۰ میلی‌گرم است. بسیاری از متخصصان توصیه می‌کنند ۵۰۰ میلی‌گرم در روز مصرف شود که هم ایمن و هم مفید است.کمبود ویتامین C به‌ندرت دیده می‌شود، اما در موارد شدید می‌تواند به بیماری «اسکوروی» منجر شود که علائمی مثل ضعف، کم‌خونی، خونریزی لثه و لق شدن دندان‌ها دارد.

مواد غذایی بهترین منبع دریافت ویتامین‌ها هستند. برای مثال:

یک لیوان آب پرتقال: ۹۷ میلی‌گرم

نصف فنجان فلفل قرمز: ۹۵ میلی‌گرم

یک عدد کیوی: ۷۰ میلی‌گرم

یک فنجان بروکلی پخته: ۷۴ میلی‌گرم

نقش ویتامین C در بدن

ویتامین C یا «اسید آسکوربیک» برای رشد و ترمیم بافت‌ها ضروری است و در تشکیل کلاژن، جذب آهن، عملکرد سیستم ایمنی، ترمیم زخم‌ها و سلامت غضروف، استخوان و دندان‌ها نقش دارد.همچنین یک آنتی‌اکسیدان قوی است که بدن را در برابر رادیکال‌های آزاد، دود سیگار و آلاینده‌ها محافظت می‌کند.

فواید ویتامین C برای سلامتی

کاهش استرس: کمبود ویتامین C در افرادی که سیگار می‌کشند، الکل می‌نوشند یا اضافه‌وزن دارند بیشتر دیده می‌شود. این ماده حساس به استرس است و حفظ سطح آن نشانه‌ای از سلامت عمومی بدن است.

کمک به سرماخوردگی: ویتامین C درمان سرماخوردگی نیست، اما می‌تواند خطر عوارضی مثل ذات‌الریه یا عفونت ریه را کاهش دهد.

کاهش خطر سکته: برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند افرادی که سطح ویتامین C بالاتری در خون دارند، ۴۲٪ کمتر در معرض سکته هستند.

جوانی پوست: مصرف بالاتر ویتامین C با کاهش چین‌وچروک، خشکی و پیری پوست مرتبط است. محصولات پوستی حاوی ویتامین C نیز می‌توانند ظاهر پوست را بهبود دهند.

همچنین شواهدی از نقش ویتامین C در کاهش التهاب، تقویت سلامت چشم، کاهش خطر سرطان و بیماری‌های قلبی وجود دارد.

منابع غذایی ویتامین C

ویتامین C در بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات یافت می‌شود. منابع غنی عبارت‌اند از:

مرکبات (پرتقال، لیمو، گریپ‌فروت)

فلفل دلمه‌ای سبز و قرمز

توت‌فرنگی، کیوی، پاپایا و انبه

گوجه‌فرنگی، کلم بروکلی، کلم بروکسل و کلم قرمز

سیب‌زمینی سفید و شیرین

چگونه بیشتر ویتامین C دریافت کنیم؟

میوه و سبزیجات خردشده را همیشه آماده داشته باشید.

از سبزیجات تازه در ساندویچ و سالاد استفاده کنید.

توت‌ها و میوه‌های تازه یا خشک را به غلات صبحانه اضافه کنید.

آب سبزیجات طبیعی بنوشید.

هیچ ویتامینی به‌تنهایی معجزه‌گر نیست. بهترین راه برای سلامت عمومی، داشتن یک رژیم غذایی متنوع و متعادل است.با این حال، مصرف کافی ویتامین C چه از غذا و چه در صورت نیاز از مکمل‌ها می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت ایمنی، پیشگیری از بیماری‌ها و جوان نگه داشتن پوست ایفا کند.

