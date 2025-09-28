فرمانده انتظامی شهرستان بابل از کشف ۷۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه کلیه متعلقات به ارزش ۴۲ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با اقدامات فنی اماکنی را که در آن دستگاه‌های استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار می‎گرفت، را شناسایی کردند.

او افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضایی با رعایت حقوق شهروندی از اماکن مورد نظر بازدید و تعداد ۷۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بابل با بیان اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات کشف شده را ۴۲ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: برخورد با قاچاق کالا و مخلان نظام اقتصادی به خصوص در شرایط کنونی که کشور با کمبود انرژی مواجه است از اولویت‌های کاری این فرماندهی و کمک به کاهش ناترازی می‌باشد.