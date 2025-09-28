فرمانده انتظامی شهرستان بابل از کشف ۷۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه کلیه متعلقات به ارزش ۴۲ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با اقدامات فنی اماکنی را که در آن دستگاه‌های استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار می‎گرفت، را شناسایی کردند.

او افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضایی با رعایت حقوق شهروندی از اماکن مورد نظر بازدید و تعداد ۷۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بابل با بیان اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات کشف شده را ۴۲ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: برخورد با قاچاق کالا و مخلان نظام اقتصادی به خصوص در شرایط کنونی که کشور با کمبود انرژی مواجه است از اولویت‌های کاری این فرماندهی و کمک به کاهش ناترازی می‌باشد.

برچسب ها: ارز دیجیتال ، ماینر قاچاق
خبرهای مرتبط
خاموشی ماینرهای غیرمجاز در نکا
کشف مزرعه بیت کویین ۱۷ میلیاردی غیرمجاز در جویبار
خاموش شدن ماینر‌های غیرمجاز در بهشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم قصاص قاتل زن و کودک ۵ ساله در زندان بابل اجرا شد
حوزه دریانوردی کشور به پنج هزار نیروی جدید نیاز دارد
کشف ۱۳۰ تن برنج تقلبی در بابل + فیلم
صدرنشینی خانه بسکتبال محمودآباد در دور رفت لیگ جوانان کشور
جاده‌های مازندران همچنان پر تردد؛ بیش از ۳۳ میلیون تردد بین استانی ثبت شد
آخرین اخبار
جاده‌های مازندران همچنان پر تردد؛ بیش از ۳۳ میلیون تردد بین استانی ثبت شد
حکم قصاص قاتل زن و کودک ۵ ساله در زندان بابل اجرا شد
صدرنشینی خانه بسکتبال محمودآباد در دور رفت لیگ جوانان کشور
کشف ۱۳۰ تن برنج تقلبی در بابل + فیلم
حوزه دریانوردی کشور به پنج هزار نیروی جدید نیاز دارد
خاموش شدن ماینر‌های غیرمجاز در بهشهر
پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۰۱ هزار تن برنج از مزارع کشت مجدد و راتون شهرستان آمل
بابلسر میزبان مسابقات وزنه برداری ارتش‌های جهان + فیلم