حکم قصاص نفس فردی که دو سال قبل مادرِ همسر و کودک ۵ ساله خود را به قتل رسانده بود، صبح امروز در زندان بابل اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حکم قصاص نفس فردی که دو سال قبل مادرِهمسر و کودک ۵ ساله خود را به قتل رسانده بود، صبح امروز در زندان بابل اجرا شد.

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان با اعلام این خبر افزود: محکوم علیه از دو سال گذشته تاکنون به اتهام قتل عمدی در زندان بابل بسر می‌برد که حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور، اجرا شد.

پوریانی ادامه داد: علیرغم تلاش صورت گرفته از سوی معاونت حل اختلاف، اداره زندان و همچنین مسئولین قضایی شهرستان، با توجه به صدور حکم قصاص و عدم بخشش اولیای دم، این حکم صبح امروز با حضور مراجع ذیربط و اولیای‌دم به اجرا درآمد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: از لحظه اطلاع از وقوع این جنایت هولناک، فرآیند رسیدگی با پیگیری ویژه دادستان فریدونکنار آغاز و اقدامات قضایی در چارچوب قانون، با رعایت اصل عدالت، همراه با سرعت و دقت لازم انجام شد.

پوریانی تصریح کرد: برخورد دستگاه قضایی با جرائم خشن که آرامش و امنیت روانی جامعه را با اخلال مواجه کند، سخت، قاطع و قانونی خواهد بود.

گفتنی است دو سال پیش به دنبال مرگ مشکوک زن میانسال در ویلای خزرشهر شمالی با دستور قضایی و تلاش مامورین آگاهی فریدونکنار بلافاصله و در ساعات اولیه و بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته متهم که داماد متوفی بوده، شناسایی و دستگیر و پس از انجام تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل فرزند خود و مادر همسرش با استفاده از سموم در مواد غذایی و دارو‌های غیرمجاز اعتراف کرد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
خودکشی می‌کرد بهتر بود تا دستگیر شود
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
حالا چه عجله ای بود میذاشتین کفن مقتولا بپوسه بعد سقطش میکردین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
خوب دونفز گشته باز میخواهید رصایت بگیرین آزاد شود چند نفر دیگز زا بگشد حتی به بچه خود رحم نکرده
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
چرا پرونده ها را طولانی می کنید همین حکم باید کمتر از دوماه بعد قتل اجرا می شد نه دوسال از بیت المال بخورد و بخوابد آخر اعدام که چی فورا
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کریم
۱۳:۴۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
باز خوبه زود اعدام شده واگرنه عفو رهبری می خورد سال دیگه آزادمیشد
۱۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
بعد از ۲ سال زوده ؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
تا حالا کجا قاتلها یا جاسوسها یا اراذل و اوباش عفو گرفتن؟؟ چرا نظرات بی منطق میذارین؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
گفتن این خبر ها درد رو دوا نمیکنه . برید توی باز از قیمت ها گزارش تهیه کنید . البته که خدارو شکر انگار مسئول نداره مملکت
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
شکر خدا که به درک واصل شد. فقط 2 سال یک مقدار نان اضافه خورده است. و زودتر باید اعدام میشد.
۲
۲۶
پاسخ دادن
