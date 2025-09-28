ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز با اشراف اطلاعاتی کامل موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه تریلی حامل یک تن مواد مخدر در یکی از محور‌های مواصلاتی استان البرز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _  در بازرسی از قسمت کف خودروی تریلی مقدار هزار و ۲۴۵ کیلو گرم معادل یک تن و دویست و چهل و پنج کیلو گرم ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه و ۲۳۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع هرویین که به صورت حرفه‌ای جاساز شده بود کشف و ضبط شد.

مبدا این محموله از یکی از کشور‌های همسایه است و در این خصوص یک نفر قاچاقچی مواد مخدر نیز دستگیر شده است.

از ابتدای امسال مقدار ۶ تن و ۵۷۹ کیلو گرم انواع مواد مخدر توسط فرماندهی انتظامی استان البرز کشف و ضبط شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۴) تن و ۴۴۹ کیلوگرم با ۴۸ درصد افزایش همراه بوده است.

همچنین از ابتدای سال تاکنون تعداد ۳۴۸۷ نفر قاچاقچی و خرده فروش دستگیر که نسبت به مدت مشابه ۳۲۱۵ نفر ۸ درصد رشد داشته است.

