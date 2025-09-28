رئیس کمیته امداد شهرستان بستک از اهدای 950 کیف و بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند بستک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حسین محمودی، رئیس کمیته امداد شهرستان بستک گفت: در راستای کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند در سال تحصیلی جدید با همکاری و مشارکت مراکز نیکوکاری، سپاه پاسداران و بیناد علوی تعداد 950 بسته تحصیلی شامل کیف و لوازم التحریر تهیه و به دانش آموزان نیازمند در شهرستان بستک اهدا گردید.

محمودی افزود: لوازم التحریرهای اهدایی به همراه کیف ها، شامل اقلامی نظیر: دفتر، خودکار، مداد، مدادتراش، پاک کن، خط کش و ... بوده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان بستک ضمن قدردانی از خیرین و همکاری مراکز نیکوکاری، سپاه پاسداران و بیناد علوی تصریح کرد: ارزش هر بسته تحصیلی اهدایی حدود 820 هزار تومان برآورد شده که در مجموع برای تهیه این تعداد بسته تحصیلی مبلغی بالغ بر 779 میلیون تومان هزینه شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و 600 دانش آموز نیازمند تحت حمایت این نهاد در شهرستان بستک می باشند، یادآور شد: جشن عاطفه ها تا نیمه مهر ماه همچنان ادامه دارد و خیران عزیز می‌توانند با استفاده از کد دستوری #07610*8877* برای کمک به جشن عاطفه‌ها و یا واریز نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۱۹۹۳۶ که برای این پویش در نظر گرفته شده، در این امر خیر مشارکت داشته باشند.

منبع:کمیته امداد هرمزگان