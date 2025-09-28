شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اعلام نتیجه آزمون کیفیت بخشی آزمون آموزش و پرورش ابراز نگرانی کرد و از مسئولان خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج این آزمون هشتم مهر ماه امسال منتشر شد و گروهی از داوطلبان پس از اعلام نتایج نسبت به ثبت نمرات خود اعتراض کردند. به گفته متقاضیان نمرات مصاحبه و گزینش آنها سلیقه‌ای و بدون رعایت استاندارد‌های گزینش و مصاحبه داده شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستاررسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

بیانیه رسمی داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی ۱۴۰۳ از سکوت تا تجمع اعتراض؛ خروش داوطلبان در سالگرد خطای بزرگ وزارت آموزش‌وپرورش ۸ مهر با گذشت ماه‌ها از وعده‌های بی‌سرانجام و بازی‌های فرسایشی وزارت آموزش‌وپرورش و نهاد‌های مسئول، ما داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی ۱۴۰۳ دیگر سکوت را جایز نمی‌دانیم. در حالی که بار‌ها با امید به تعیین تکلیف، چشم‌انتظار پاسخ‌های شفاف و عادلانه بودیم. جایی که صدای مردم همیشه طنین‌انداز بوده و نگاه‌ها به آن معطوف ما از عموم مردم، رسانه‌ها، فعالان اجتماعی و نخبگان می‌خواهیم در کنار ما بایستند.

